كيا تطلق نسخة كهربائية من السيارة "راي" الشهر القادم

كشفت شركة كيا كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها نسخة كهربائية من سيارة "راي" في السوق الكورية الجنوبية الشهر القادم.

وقالت كيا في بيان إن النسخة الكهربائية ستأتي مع بطارية بقوة 2ر35 كيلو وات/ساعة ويمكنها السير لمسافة لتصل إلى 233 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن النسخة الكهربائية ستكون مزودة بميزات متطورة تعزز من مستوى السلامة مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، وأنظمة المساعدة في تفادي الاصطدام عند النقاط العمياء.

ومن المنتظر أن يتراوح سعر النسخة الكهربائية ما بين 28 مليون وون (9ر20 ألف دولار) و30 مليون وون (22 ألف دولار) اعتمادا على (الكماليات) المتاحة كل سيارة.

كما تعمل السيارة بمحرك كهربائي مثبت أسفل المقاعد الخلفية بقوم67 حصانا وعزم شدته 167 نيوتن، وتبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومترا في الساعة في حين تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9ر15 ثانية.

في الوقت نفسه تحتاج البطارية إلى حوالي 6 ساعات لكي يتم شحنها بالكامل باستخدم مصدر كهرباء منزلي عادي، أما في حال استخدام الشاحن السريع في محطات الشحن فلا تحتاج إلى أكثر من25 دقيقة لتصبح قادرة على السير لمسافة 130 كيلومترا.