صباغ: قطع الغيار المقلدة تعصف بصناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط

أكد المدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط تييري صباغ أن قطع الغيار المقلدة، لا تزال تعصف بقطاع صناعة السيارات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والمنطقة ككل، مشيرا إلى وجود طرق لكشفها وتثقيف الجمهور حولها.

وقال صباغ وهو رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط أيضا في تصريحات صحافية "يعتمد قطاع صناعة السيارات على تقنيات مراقبة سلاسل التوريد واستخدام أرقام فريدة لتعريف القطع داخلها واعتماد أساليب تغليف مكافحة للتزييف، وذلك من بين تدابير أخرى يتخذها قطاع صناعة السيارات لمكافحة قطع الغيار المقلدة".

وأضاف "ركزنا بشكل أكبر على الاستفادة من التقنيات كحل أقوى وأكثر فعالية في أسواق محددة تعمل فيها نيسان، وتبنينا اعتماد رموز الاستجابة السريعة، مما يتيح للعملاء التفريق بسهولة بين المنتجات الأصلية والمقلدة باستخدام هواتفهم الذكية.. ".

وتابع "نفخر في نيسان بتطوير وتقديم دورات تدريبية شاملة للتعرف على قطع الغيار المقلدة للجهات الرسمية المعنية والشركاء وموزعي الجملة والعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات مساعدة بقدرات كبيرة، لكنه يظل خاضعًا للعديد من العوامل الحاسمة التي تؤثر على فعاليته ودقته.