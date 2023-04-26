مكلارين تدشن 750S سوبركار الجديدة كلياً بأقوى محرك في تاريخ العلامة

دشنت مكلارين سوبركار جديدة كلياً باسم 750S، وصفتها بالسيارة الإنتاجية الأقوى والأخف وزناً في تاريخ العلامة، وهي خليفة سيارة 720S بتحديثات عميقة للتصميم والأداء والداخلية، وذكرت مكلارين أن 30% من مكونات السوبركار الأصلية تغيرت بالكامل، وستتوفر السيارة الجديدة بنسخ الكوبيه والكشف.

وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي في ماكلارين أوتوموتيف، قائلاً: "عندما تكون أمامك سيارة يعترف معظم السائقون بأنّها سيارة معيارية، تصبح ترقية تلك التجربة مهمّة غاية بالصعوبة، وبالتالي يكون عليك أن تعاين وتحلل كلّ التفاصيل الممكنة من أجل أن ترفع المعايير مرّة جديدة. وهذا ما قمنا به في 750S الجديدة حيث عملنا على تعديل الوزن وأداء محرّك V8 وقدرات السيارة الديناميكية الرائعة التي تجتمع لتوفير تجربة قيادة سيارة خارقة تصل إلى آفاق جديدة، مع مستويات جديدة من مشاعر الحماس والإثارة التي تمنحها للسائق ممّا يعزّز قوّة الارتباط العاطفي بالسيارة."

وبفضل المكونات المصنوعة من ألياف الكربون ومختلف الخيارات خفيفة الوزن، يبلغ وزن النسخة الكوبية 1,277 كغم بأخف شكل جاف لها، مما يوفر نسبة طاقة إلى وزن رائدة في فئتها تبلغ 587 حصاناً لكل طن. وبالتالي، إنها أخف وزنًا بشكل ملحوظ بمقدار 193 كيلوغراماً من أقرب منافساتها وتوفر ميزة القوّة إلى الوزن بمقدار 22 حصاناً.

تمّ تصميم 750S سبايدر مع نفس التركيز على تقليص الوزن. وقد تمّ تزويدها بسقف صلب قابل للسحب (RHT)، ونظام حماية من الانقلاب، وبنية داعمة علوية خلفية مخصصة للهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون، وهذه هي قوة البنية الأحادية ألياف الكربون التي لا تحتاج إلى تعزيز إضافي. وذلك يؤكّد أنّ سيارة "سبايدر" هي على نفس القدر من الجاذبية من حيث نسبة القوّة إلى الوزن الرائدة في فئتها مع 566 حصاناً للطنّ الواحد مع أخفّ وزن جاف يبلغ 1,326 كغم.

تمنح 750S السائق مستويات استثنائية من الحماس والدقة والبراعة والأحاسيس والتفاعل حتّى عند سرعات منخفضة، ولا شكّ في أنّ وزنها الخفيف يعدّ عاملاً أساسياً في أدائها الديناميكي. وبوزن فارغ يبلغ 1,389 كغم فقط، أي 30 كغم أقل من 720S، تشكّل هذه السيارة مثالاً واضحاً على تفاني ماكلارين في الهندسة خفيفة الوزن. وتتجلى فلسفة الابتكار القائم على الأداء من خلال عدد من المزايا مثل مقاعد السباق المكسوة بألياف الكربون والتي يبلغ وزنها مجتمعة 17.5 كغم، أي أنّها أخف من المقاعد الأساسية في 720S. العجلات الجديدة خفيفة الوزن للغاية ذات العشرة ، هي الأخف وزناً على الإطلاق التي تم تركيبها بشكل قياسي في سلسلة سيارات ماكلارين، وتوفّر وزناً قدره 13.8 كغم. إضافة إلى ذاك، أصبحت شاشة عرض أدوات التشغيل الجديدة أخف وزناً بمقدار 1.8 عن سابقتها حتى أنّ الزجاج الأمامي يساهم في تقليل الوزن ليوفّر بذلك 1.6 كغم.

ينتج محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج بقوة 750 حصاناً وعزم دوران 800 نيوتن متر، أداءً جبّاراً، وتتمكّن 750S من التسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة في غضون 2.8 ثوانٍ وتتسارع من صفر إلى 200 كم / ساعة في غضون 7.2 ثوانٍ (7.3 ثوانٍ لسيارة سبايدر). هذا أسرع من أقرب منافس لها في كلا المقياسين. يتم تضخيم السرعات داخل علبة التروس من خلال ترس ناقل الحركة المطوّر واستراتيجية التحكم في الانطلاق المعدلة.

وقد أصبح نظام التعليق الهيدروليكي المرتبط بالتحكم الاستباقي بهيكل السيارة من ماكلارين، والذي يُعرف بجمعه ما بين التحكم فائق الدقة بالهيكل مع القيادة المتوافقة بشكل ملحوظ، أكثر جاذبية مع نظام التعليق الهيدروليكي المترابط الجديد من ماكلارين PCC III. يوفر نظام الجيل الجديد مستويات أعلى من التعليق وهو جزء لا يتجزأ من القدرات الديناميكية التي تتميّز بها 750S.

ومن ناحية أخرى، باتت نوابض التعليق أكثر ليونة في المقدمة وأكثر صلابة في الخلف مما كانت عليه في 720S، كما تمّت إعادة تشكيل العناصر الخامدة والنشطة لمجموعة الصمامات المخصصة، واللجوء إلى مقاربة جديدة لضبط التعليق من خلال ضبط المراكم في الدعامات، وهي طريقة يتمّ اعتمادها لأوّل مرّة في 750S، وتضمن هذه التعديلات كافةً راحةً قصوى في القيادة والقدرة على الحماية من الانقلاب، والتفاعل في التوجيه والتوازن على المنعطفات. إضافةً إلى ذلك، يعمل التصميم الجديد للنابض والمخمد على تقليل الوزن بمقدار 2 كغم.

وبفضل التغييرات التي طرأت على الأجهزة والبرامج من أجل تطوير نظام التعليق الهيدروليكي المترابط الجديد من ماكلارين PCC III، أصبحت القدرات الديناميكية في 750S أكثر تميّزاً وأوسع نطاقاً من سابقتها حيث أنّها تحافظ على مستويات الراحة المعيارية التي تشتهر بها 720S مع تقديم أداء محسّن بشكل كبير على الحلبة.

إلى ذلك، تتمتّع 750S بمستوات أعلى من الرشاقة البراعة من النسخة المعيارية التي تحلّ مكانها مع تماسك زثبات أمامي أفضل، بمساعدة مسار أمامي أعرض بمقدار 6 مم وهندسة تعليق جديدة، ونظام التوجيه الكهروهيدروليكي من ماكلارين والمعروف على نطاق واسع لدقته وتفاعله الواضح، والآن مع نسبة توجيه أسرع ومضخة جديدة للمساعدة في طاقة التوجيه.

يجمع التصميم الداخلي لسيارة 750S ما بين التكنولوجيا المبتكرة مع المواد الرائعة، ولكن الأهم هو أنّه يركز بشكل أكبر على السائق. وبالتالي، تمّ تزويد السيارة بشاشات جديدة للمعلومات والأدوات على حدٍ سواء، مع شاشة عرض تمّ تثبيتها على عمود التوجيه وتتحرك معه. وقد تمّ تثبيت هذه الشاشة في صندوق يحتوي على أدوات التحكم من أجل اختيار أوضاع التحكّم في مجموعة نقل الحركة ومفاتيح التحكم الموجودة على كلا الجانبين، مما يعني أنه بإمكان للسائق الانتقال بسهولة بين إعدادات الراحة Comfort والرياضة Sport والقيادة على الحلبة Track Active Dynamic مع إبقاء يديه على عجلة القيادة و التركيز الكامل على الطريق أمامه.

يعتبر نظام ماكلارين لتفعيل التحكّم McLaren Control Launcher (MCL) تقنية جديدة أخرى من ماكلارين تظهر لأول مرة في 750S وتضيف بعدًا آخر لواجهة التواصل ما بين السائق والسيارة. يتم تفعيل نظام MCL باستخدام زر يحمل علامة ماكلارين McLaren Speedmark الشهيرة، مما يسمح للسائق بتخصيص تجربة قيادته الخاصة للسيارة من خلال تخزين تفضيلاته من إعدادات ضبط الديناميكيات الهوائية والتحكم ومجموعة نقل الحركة وتغيير السرعات.

تقدّم 750S للسائقين مزايا أضافية جديدة مثل Apple CarPlay® وشاشة المعلومات المركزية الجديدة، والتي تتميز برسومات أكثر دقّة وأكثر تفصيلاً لتعزيز تجربة السائق. تمّت إلى ذلم ترقية نظام كاميرا الرؤية الخلفية والرؤية المحيطية للحصول على دقة أعلى ووضوح أفضل، كما ويعمل نظام رفع السيارة الجديد على رفع الجزء الأمامي من 750S في غضون أربع ثوانٍ فقط مقارنة بـ 10 ثوانٍ لسيارة 720S.

إضافةً إلى ذلك، سيشعر السائقون باتّصال عاطفي أقوى مع السيارة من خلال موقع المحرك المعدّل وموضع العادم المكزي الجديد المستوحى من McLaren P1™ والذي تمّ تعديل صوته لينتج جهيراً متميّزاً واضحاً وتصاعدياً بشكل لافت عند سرعات المحرّك العالية.

يمكن أيضاً لعملاء 750S الذين يخططون للقيادة على الحلبة أن يختاروا ترقية مكابح السيارة إلى مكابح مصممة هندسياً باستخدام أقراص من السيراميك وملاقط أحادية البنية مشتقة من نظام ماكلارين سينا، إضافة إلى مضخة دعم وتفريغ جديدة للفرامل وتقنية تبريد متكاملة مستوحاة من سباقات الفورمولا 1. يمكن أيضاً اختيار تجهيز السيارة بمقاعد سباق جديدة خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف الكربون بشكل اختياري، وكذلك إطارات Pirelli P ZERO™ Trofeo R ومسامير العجلات المصنوعة من التيتانيوم خفيف الوزن.

بصرياً، تعدّ 750S نسخةً منقّحة عن سابقتها حيث تمّ صقل خطوطها ولمساتها الجمالية بشكل أكبر. وهي تتميّز بمشتّت أمامي ممتد، وفتحات أضيق لسحب الهواء على شكل تجويف العين تحيط بالمصابيح الأمامية، وفتحات جديدة للهواء على أقواس العجلات الخلفية. وتتضمن التنقيحات الديناميكية الهوائية الخلفية سطحاً خلفياً أطول أعيد تصميمه لتوجيه الهواء نحو جناح خلفي نشط من ألياف الكربون أكثر ارتفاعاً وأكثر طولاً، تمّ تثبيته فوق العادم المركزي.

وقد أصبح الآن محيط المصابيح الأمامية يتّخذ لون الهيكل أو لون ألياف الكربون. كما يتوفر المصد الخلفي الجديد وفتحات التهوية الأمامية بمواد ماكلارين الشهيرة ذات الوزن الخفيف.

إضافةً إلى ذلك، تسهّل البنية الأحادية المصنوعة من ألياف الكربون الرؤية بزاوية 360 درجة تقريباً، مع فتحة منخفضة للغطاء أسفل الزجاج الأمامي، وأعمدة دعم أمامية A pillar فائقة النحافة، مع أعمدة C زجاجية في النسخة الكوبية، والتي تساهم كلّها في نشر الضوء الطبيعي في المقصورة. تسلط الإضاءة المحيطة الجديدة والقابلة للتخصيص الضوء على تفاصيل تصميم المقصورة ليلاً في حين أنّه يمكن رؤية محرك V8 من داخل المقصورة عبر لوحة زجاجية مزدوجة مثبتة في رف الأمتعة الخلفي في 750S كوبيه، مما يعرض الجزء العلوي من مجموعة نقل الحركة خلف كتف السائق.

تتميّز إلى ذلك 750S سبايدر بدعامات مزجّجة تعمل على توجيه تدفّق الهواء فوق صندوق السيارة الخلفي كما تساهم في تعزيز الرؤية الخلفية. وبهدف إضفاء المزيد من الضوء على المقصورة، يتوفر السقف الصلب القابل للطي (RHT) اختيارياً بزجاج كهربائي، مما يعزز الشعور بأجواء القيادة في الهواء الطلق، حتى مع إغلاق السقف. يمكن فتح السقف الصلب القابل للطي في أقل من 11 ثانية بسرعات تصل إلى 50 كم / ساعة (31 ميلاً في الساعة).

ومع تخصيصات Techlux and Performance الجديدة، يمكن اختيار جلد النابا بشكل كامل للمقصورة كما يمكن الجمع ما بين جلد نابا وجلد أكانتارا. كما عملت شركة Bowers & Wilkins، على تطوير نظام صوتي لسيارة ماكلارين 750S، مع مضخّم صوت أقوى ومكبّرات الصوت مخروطية الشكل Continuum® الخاصة بها.

يرافق 750S الجديد ضمان شامل وخطة صيانة / خدمة مجدولة لمدة ثلاث سنوات بشكل قياسي، وتجدر الإشارة إلى أنّ السيارة أصبحت متوفّرة للطلب الآن