نيسان تكافح قطع الغيار المزيّفة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص

أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحدّ من انتشار قطع الغيار المزيّفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك "في إطار سعي الشركة المستمرّ إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها".

ووفق بيان صادر عن الشركة نظّمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع غير الأصلية ومكافحة انتشارها.

وقالت نيسان في بيانها أنها "تواصل تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستهدف دوراتها التدريبية حاليًا سلطات الجمارك والإدارات الاقتصادية ودوائر الشرطة في أبوظبي ودبي وعجمان والبحرين، وتعتزم توسيع نطاق هذه الدورات لتشمل الأردن والكويت وقطر خلال الأشهر المقبلة".

ويتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتمّ تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلّدة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط تييري صباغ: "تعدّ سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثّلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتّب عن استخدام المنتجات المقلّدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنيّة في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم".

وتندرج الدورات التدريبية التي تنظّمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق.

وأثنى المفتش في جمارك أبوظبي مبارك سعيد الكثيري، على جهود نيسان الرامية إلى الحدّ من انتشار المنتجات غير الأصلية في السوق من خلال تنظيمها دورة تدريبية مخصّصة لسلطات الجمارك في فبراير 2023، وقال: "إنّ الورش التدريبية تعمل على زيادة الوعي حول تمييز المنتجات الأصلية لتسهّل الإجراءات المتبعة من قبل مفتشي جمارك أبوظبي على كشف المنتجات المقلدة."

وواضاف البيان "تتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميّز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة".

وتضمّ شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

وأكد نيسان أن على العملاء الذين يصادفون قطع غيار مزيّفة أو يرغبون في التأكّد من أصالة منتج ما التواصل مع مركز الاتصال الإقليمي لشركة نيسان عبر الرقم +971 600 54 6655 أو البريد الإلكتروني التالي: customercare@nissan-me.ae