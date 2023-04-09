ماكلارين دبي تسلم أولى الدفعات من سيارة "أرتورا" الجديدة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة ماكلارين دبي، الوكيل والشريك الرسمي لماكلارين أوتوموتيف، عن بدء تسليم أولى دفعات سيارة Artura الخارقة في السوق الإماراتية. وبمناسبة ظهورها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لماكلارين دبي مازن النشار: "يسعدنا تقديم سيارة Artura لأول مرة في الشرق الأوسط ونسعى لتلبية طلب عملائنا الذين ينتظرون هذه الطراز الاستثنائي بفارغ الصبر". وأضاف: "لاقت السيارة استحساناً كبيراً من العملاء ونتطلع إلى رؤيتهم خلف عجلة قيادة هذه السيارة الهجينة التي تجمع أحدث التقنيات والأداء الخارق معًا".

وتابع النشار بالقول: " نحن سعداء ببدء عمليات التسليم في السوق الإماراتية التي لا تزال تشهد زيادةً كبيرةً في الطلب على السيارات الخارقة والمركبات الهجينة. وأضاف: "لعبت الحكومات في المنطقة دورًا كبيراً في الترويج للمركبات الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية، مما يُمكن العملاء من الاختيار بين الكفاءة والأداء، وهو ما تجمعه Artura في سيارة واحدة".

كما يمكن لسيارة Artura الهجينة والخفيفة الوزن التبديل بين مصدري الطاقة البنزين والكهربائية بطريقة سلسة ومبرمجة بما يحقق أقصى استفادة من كلا مصدري الطاقة، فينتج عن ذلك قوةً تصل إلى 680 حصانًا، بالإضافة إلى وجود محرك كهربائي مدمج تصل قوته إلى 95 حصانًا والذي من شأنه تزويد السيارة بعزم دوران 225 نيوتن متر.

وتم تصميم سيارة Artura وفق هيكل ماكلارين الكربوني ذو الوزن الخفيف (MCLA)، كما تم تزويدها بمحرك بنزين هجين V6 معزز بشاحن توربيني مزدوج، مع ناقل حركة بثمان سرعات ومحرك كهربائي مدمج. وبوزن أقل ب 50 كجم من أي محرك V8، يُنتج محرك السيارة أعلى قوة حصان لكل لتر/كيلوجرام بالمقارنة مع أي محرك V6 في السوق. كما إن أقصى سرعة للسيارة تصل ل 330 كم في الساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.0 ثانية فقط؛ ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في غضون 8.3 ثانية*.