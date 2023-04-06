فولكس واجن الشرق الأوسط تعلن عن مبيعات قياسية في الربع الأول من 2023

أعلنت فولكس واجن الشرق الأوسط عن تحقيق مبيعات قياسية خلال الربع الأول من العام 2023، وصلت أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من العام 2015.

كما سجل سوق السعودية وهو أكبر أسواق فولكس واجن في الشرق الأوسط، أعلى نسبة مبيعات شهرية على الإطلاق.

وقالت الشركة في بيان لها أنها سجلت كل من سياراتي تيغوان وتيرامونت نمواً كبيراً في المبيعات في جميع الأسواق الإقليمية، في حين تمكنت كل جولف جي تي أي، وجولف "R"، وتي روك، إلى جانب سيارة طوراق تسجيل نسب مبيعات عالية بين طرازات العلامة التجارية.

ويحظى كل من طرازي جولف جي تي أي وجولف R بشعبية كبيرة داخل السوق الإماراتية.

وتعتبر تيرامونت وهي أكبر سيارة متعددة الاستعمالات من فولكس واجن، الطراز الأعلى مبيعاً ضمن طرازات العلامة التجارية.

وقال المدير التنفيذي لفولكس واجن الشرق الأوسط فيكتور دالماو: "واجه قطاع السيارات تحديات كبيرة بسبب نقص أشباه المُوصِلات على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "تمكنا من تحقيق هذه النتائج الكبيرة بفضل تفاني فريقنا وشركائنا في المنطقة، والتي تعكس قوة الطلب على سيارات فولكس واجن في أسواق الشرق الأوسط. ونتطلع للاستمرار هذا الزخم القوي في الربع الثاني وبقية العام من خلال طرازاتنا التي توفر أعلى مستويات الراحة والأمان والتصميم الأنيق، فضلاً عن تقنيات الاتصال والأنظمة المتطورة".