قطر تستضيف معرض جنيف الدوليّ للسيَّارات في أكتوبر 2023

أعلنَت قطر للسياحة ومعرض جنيف الدوليّ للسيَّارات عن إقامة النسخةَ الأولى من «معرض جنيف الدولي للسيارات- قطر» بالدوحة في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، لتتزامن بذلك مع سباق الجائزة الكُبرى للفورمولا 1 المقرر بالدوحة في 8 أكتوبر 2023.

ويقام الحدث في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والعديد من الأماكن الأخرى البارزة في الدوحة.

وقال بيان صادر عن المنظمون أن «مهرجان السيارات في شكله الجديد يقدم أحدث التصاميم والابتكارات وتكنولوجيا السيارات في معارض السيارات، وكذلك الطرازات التي يتم الكشف عنها للمرَّة الأولى، وتجارب القيادة، التي سيكون بعضها في حلبة لوسيل الدولية».

ويختتم برنامج المعرض "بتسليط الضوء على متحف قطر للسيارات المرتقب، الذي سيتضمن مجموعات من أروع السيارات في العالم بداية من السيارات الخارقة والإصدارات المحدودة وحتى سيارات السباقات والسيارات الكلاسيكيَّة".

يذكر أن معرض جنيف الدوليّ للسيَّارات انطلق عام 1905.