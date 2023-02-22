"النابودة للسيارات" تفوز بجائزة أفضل وكيل لفولكس واجن في الشرق الأوسط لعام 2022



أعلنت شركة "النابودة للسيارات" ذ.م.م، الوكيل والموزع الرسمي لسيارات فولكس واجن في دبي والمناطق الشمالية، حصولها على جائزة "أفضل وكيل للعام 2022"، ضمن وكلاء العلامة التجارية، فولكس واجن، في منطقة الشرق الأوسط. كما حصلت الشركة للعام الثاني على جائزة بصفتها الوكيل الأول ضمن شبكة مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في المنطقة، بعد أن حققت المرتبة الأولى في المبيعات للعام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها أن الدرجة الإجمالية لشركة النابودة ارتفعت بنسبة 23٪ لهذا العام، الأمر الذي يعكس الجهود التي بذلها الفريق في جميع وحدات أعمال الشركة على مدار العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات كراجارام: "شهد النصف الأول من عام 2022 العديد من التحديات، إلا أننا استطعنا تحقيق إنجازات استثنائية للشركة بفضل تصميم الفريق ومثابرته على العمل. وأشعر بالفخر بالجهود الكبيرة التي قدمتها فرق المبيعات والخدمات في دبي والشارقة والفجيرة". وأضاف: "بصفتنا وكالة سيارات، لا نركز اهتمامنا على المبيعات فحسب، بل نسعى إلى إعادة تعريف مفهوم التميز في مستوى الخدمات التي نقدمها؛ حيث تأتي هذه الجائزة لتوضح مدى حرصنا على تقديم أفضل تجربة لعملائنا. ومع العمل والمثابرة، وبدعم زملائنا في فولكس واجن الشرق الأوسط، سنواصل تقديم تجارب شراء وتملك مميزة لعملائنا الكرام".