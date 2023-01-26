طرح مجموعة نادرة من دراجات دوكاتي للبيع

تعتزم شركة صناعة الدراجات النارية الإيطالية دوكاتي طرح عدد من أندر دراجاتها على الإطلاق للبيع، في معرض إم.سي.إن لندن للدراجات يوم 18 فبراير.

ومن بين 120 قطعة معروضة للبيع في المزايدة يوجد حوالي 15 دراجة نارية شديدة الندرة من إنتاج دوكاتي.

تضم قائمة المعروضات النادرة الدراجة دوكاتي851 إكس كيت بايك تريكلر بمحرك سعة 888 سنتيمتر، والتي قدمها السائق رون هاسلام عام 1989، من إنتاج شركة كافيفا، وكان يمثل طفرة في محركات الدراجات النارية ذات الأربعة صمامات مع نظام التبريد السائل وحقن الوقود.

ولم تستخدم هذه الدراجة على الإطلاق وهي بحالتها الأصلية. كما أنها مزودة بمجموعة أصلية كاملة من قطع الغيار ومنها أنبوب العادم والحشيات والصامامات وشمعات الاشتعال. ومن المتوقع وصول سعرها إلى 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار).

كما سيتم عرض دراجة دوكاتي 888 بمحرك سعة 926 سنتيمتر وهي واحدة من 26 وحدة من هذا الطراز، وكانت جزءا من نفس المجموعة على مدى أكثر من 20 عاما.

ومن بين جميع الدراجات من طراز سينا، ستعرض الشركة الدراجة دوكاتي 916 سينا1 من إنتاج 1995 وهي الأكثر جاذبية لهواة جمع الدراجات النادرة. وهذه الدراجة بحالتها الأصلية وسارت لمسافة 836 كيلومتر فقط، وكانت جزءا من مجموعة شخصية. وتم تخزينها في مكان مغلق طوال السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع وصول سعرها إلى 40 ألف جنيه إسترليني (49 ألف دولار).

كما سيتم بيع دراجة دوكاتي 996 لم تقطع أكثر من سبعة أميال.