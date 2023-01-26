انخفاض تكلفة تشغيل سيارات بوجاتي الفارهة

عدد قليل للغاية من الأشخاص هم الذين يمكنهم دفع ثمن السيارة بوجاتي شيرون، وحتى إذا تمكنوا من شرائها سيجدون أن تكلفة تشغيل وصيانة هذه السيارات الرياضية الفارهة فلكية.

وتعتبر السيارة بوجاتي شيرون التي لا يقل سعرها عن 3 ملايين دولار، واحدة من أغلى السيارات في العالم عند شرائها لأول مرة، لذلك فأصحاب هذه السيارات لا يشعرون بالمفاجأة عندما يجدون فاتورة صيانتها الباهظة.

ومازال سعر المحرك الجديد للسيارة يبلغ 856 ألف دولار، رغم أن شركة بوجاتي تحاول جعل تكاليف تشغيل هذا الطراز الحالي أرخص، بحسب اليوتيوبر المتخصص في موضوعات سيارات السباق ستيف هاميلتون.

درس هاميلتون تكلفة تشغيل أي سيارة شيرون لمدة 10 سنوات. وكانت الإجابة المختصرة هي أنها مبلغ كبير من المال. لكن هاميلتون الذي يمتلك سيارة بوجاتي شيرون وردية اللون قال إن بوجاتي "قامت بعمل عظيم حقا لكي تجعل تكلفة تشغيلها محتملة".

استخدم هاميلتون المعلومات التي حصل عليها من موزع رسمي لسيارات بوجاتي في مدينة شيكاجو الأمريكية وقال إن تكلفة الصيانة السنوية تبلغ حوالي 5ر11 ألف دولار، في حين تبلغ تكلفة الصيانة الكبيرة التي تتم كل 4 سنوات 34 ألف دولار في المرة الواحدة.

ومن الأفضل شراء ضمان شامل إضافي من شركة بوجاتي والذي يتيح حصول صاحب السيارة على خدمات مجانية من الشركة لمدة 4 سنوات تكلف الشركة حوالي 204 آلاف دولار.

وترتفع أسعار كل شيء في صيانة السيارة إذا لم يكن لدى صاحبها ضمان. فتكلفة تغيير مفتاح الإشعال فقط في السيارة شيرون تصل إلى 5ر13 ألف دولار.

كما أن المكونات التي يتم تغييرها بانتظام مثل تيل واسطوانات المكابح والإطارات غالية للغاية. وتصل تكلفة اسطوانتي المكابح 3ر18 ألف دولار ويتكلف تيل المكابح ما بين 4000 و6700 دولار.

وتوصي بوجاتي بتغيير إطارات سياراتها كل 5 سنوات. وبحسب هاميلتون فإن مجموعة الإطارات تتكلف 8450 دولار. وهذا يفترض عدم قيادة السيارة شيرون بأسرع من 400 كيلومتر في الساعة حتى لا يقل العمر الافتراضي للإطارات.

وبحسب شركة بروورد شريك خدمة بوجاتي في الولايات المتحدة يتكلف تغيير الزيت للسيارة ما بين 20 و25 ألف دولار في المرة الواحدة. وتعتبر عملية تغيير الزيت في سيارات بوجاتي عملية أكثر تعقيدا من السيارات العادية حيث يتم تغيير عدد من الأجزاء للوصول إلى فتحة الزيت والتأكد من ارتفاعه للمستوى المطلوب.