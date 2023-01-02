أودي "أبوظبي والعين" تعلن عن ارتفاعاً بنسبة 30% في مبيعاتها في 2022

أعلن المدير العام في Audi أبوظبي مارك أوستن، عن ارتفاع بنسبة 30% في مبيعات الشركة في 2022 قياسًا بالعامين الماضيين. جاء ذلك في مقابلة مع " الامارات اليوم" تالياً نصها:

-كيف كان أداء المبيعات Audiأبوظبي والعين في عام 2022؟

مع تسارع تعافي النشاط الاقتصادي في الإمارات بعد الجائحة في عام 2020، استطعنا في 2022 تسجيل معدلات نمو مرتفعة بنسبة 30٪ قياسًا بالعامين الماضيين. ولكن من الطبيعي جدا أن نتأثر بنقص الإمدادات والتحديات المستمرة التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية.

-ما هي الطرازات الأكثر طلبًا من Audi لعام 2022؟ وما هو عدد السيارات التي تم بيعها في العام حتى الآن؟

كانت Q8 وA8 و A6 و A3 من بين أكثر الطرازات طلبًا لهذا العام. ولكننا لم نعتد على مشاركة أرقام مبيعاتنا، ومع ذلك، فقد شهدنا اهتمامًا كبيرًا بمجموعة سيارات السيدان الفاخرة.

-مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغاز التي تواجهها أوروبا، كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه التحديات في صناعة السيارات لعام 2023؟

لاتزال صناعة السيارات تواجه تحديات على مستوى العالم منذ الوباء وحتى يومنا هذا. فالوضع الحالي في روسيا وأوكرانيا مؤسف للغاية، وكل صلواتنا لأولئك الذين تضرروا من هذه النزاع الذي نأمل أن يتم حله قريبًا.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه الأحداث جعلت قطاع صناعة السيارات أكثر مرونة بما أنه يتطور بالاعتماد على المبادرات التي تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتخفيفها. كما أوجدت الاضطرابات الصناعية فرصة كبيرة لتطوير المركبات الكهربائية التي تعتبر Audi من أهم الشركات الرائدة في صناعتها. حيث التزمت Audi بتطوير صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة طويلة تسبق طلب السوق المتزايد على هذا النوع من المركبات.

-هل يمكن أن يؤثر نقص الوقود على إنتاج الشركات المصنعة للسيارات؟

تتخذ صناعة السيارات العديد من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط لمواجهة هذا النقص من خلال استبدال الغاز الطبيعي بالكهرباء الصديقة للبيئة في محطات الطاقة والتدفئة، إلى جانب توطين قدراتها التصنيعية. كما ستستفيد صناعة السيارات من نماذج التوريد الجديدة والروابط القوية التي تم تطويرها أثناء الجائحة بين الشركات المصنعة، والموردين من الفئة الأولى، وموردي أشباه الموصلات، مما يسهم في التقليل من تأثير التوريد.

-شهدت أسعار السيارات زيادةً في الارتفاع على مستوى العالم منذ الجائحة، هل تعتقد بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع؟

نعم، عادةً يرتبط تسعير السيارات الجديدة بالتغيرات في السوق، ولكننا نتوقع أن يكون عام 2023 إيجابيًا مع انتعاش الاقتصاد في الإمارات، بالإضافة إلى الطلب المكبوت بسبب القيود المفروضة على التوريد.

-ما هو حال الطلب على المركبات الكهربائية في أبوظبي والعين؟

هناك توجه عالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية حيث يتزايد أعداد المستهلكين الذين يختارون وسائل النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة. وهو ما نراه حاليًا في أبوظبي. حيث تهدف الإمارات إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتعمل الحكومة على تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.

وبدورنا نلتزم في Audi بتزويد عملائنا بمجموعة شاملة من المركبات الكهربائية التي تجمع أحدث التقنيات والأداء المتفوق معًا. حيث قدمنا في عام 2022 سيارة Audi e-tron S Sportback إلى السوق. وهي الإضافة الجديدة على طرازاتنا الكهربائية، التي تتميز بأدائها الرياضي المذهل بفضل وجود ثلاث محركات كهربائية تعمل على زيادة السرعة وعزم الدوران.

وفي عام 2022، بلغت نسبة مبيعات الطرازات الكهربائية 6% من إجمالي مبيعاتنا في الشركة.

-على الرغم من انخفاض قيمة اليورو، إلا أن الشركات المصنعة الأوروبية أبقت على أسعار السيارات مرتفعة فيما كان يجب تخفيضها بسبب انخفاض قيمة اليورو، فهل لك أن تخبرنا لماذا لم تنخفض الأسعار بل على العكس فإنها ترتفع على نحو مستمر؟

يتم عادةً تسعير المركبات في السوق المحلية بالاعتماد على السعر الأساسي، وفي حالة وجود تقلبات في أسعار العملات في مختلف الأسواق، يتم عادةً اعتماد الدولار الأمريكي كسعر أساسي في السوق الإماراتية. ولهذا السبب بقيت أسعار السيارات في الإمارات ثابتة على الرغم من تقلبات الأسعار في السوق العالمية.