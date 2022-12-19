"أودي أبوظبي" تمدد باقة خدمة «A8» إلى ثماني سنوات

أعلنت شركة سيارات "أودي أبوظبي" عن إطلاق باقة خدمات جديدة كليًا لطرازها الجديد A8 L في كل من أبوظبي والعين، من خلال تقديم باقة خدمة تمتد إلى ثماني سنوات بدلًا من خمس سنوات. كما تتضمن الباقة ضمان غير محدود على الأميال لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق، فضلًا عن التأمين والتسجيل المجاني للسنة الأولى.

وتتوفر سيارة A8 L بنوعين من المحركات، إما محرك بثماني أسطوانات سعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة 460 حصان، وعزم دوران 660 نيوتن متر، أو محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر، بقوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن متر. كما تم تزويد جميع طرازات هذه السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية تحتوي على ثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي "Audi quattro".

وقال المدير العام لأودي أبوظبي مارك أوستن في بيان صحافي: "تنتمي A8 إلى عائلة سيارات السيدان الفاخرة التي تنتجها Audi منذ عام 1994. ومع تطور تصاميمها ولاسيما من الأمام والخلف، وتبنيها لأحدث التقنيات المتطورة، ترتقي Audi بالفخامة إلى مستوى جديد يركز على الركاب والسائقين على حدٍ سواء".