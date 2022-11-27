4 سيارات كهربائية تفوقت بمدى السير في 2022

شهدت أسواق السيارات حول العالم في 2022، تنامياً ملحوظاً في زيادة مبيعات الطرز الكهربائية، بلغ أوجه في أغسطس الماضي بزيادة بلغت 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود الفضل في جزء منها إلى قدرة المصنعين على تزويد طرزهم الكهربائية الحديثة ببطاريات ذات مدى سير مجدي، من ضمنها أربعة سيارات تم طرحها هذا العام حازت على صدارة أكثر السيارات تفوقاً من حيث قدرة بطارياتها على منحها مدى سير يتخطى حاجز 500 كيلومتر، قبل أن يتم إعادة شحن البطارية.

ولعبت الطرز الحديثة، خاصة المزودة بتقنيات متطورة لبطارياتها الكهربائية، في كسب ثقة العملاء حول العالم، وتخليهم عن حذرهم من اقتناء الطرز الكهربائية، جراء فترات إعادة الشحن الطويلة المقرونة بمدى سير محدد كان يقتصر سابقاً على معدل يتراوح في أقصاه بين 400 و480 كيلومتراً، قبل أن يحفل العام الجاري بتواجد العديد من الطرز التي نجحت في تخطي حاجز 500 كيلومتر في الشحن الواحد للبطارية.

"الإمارات اليوم" ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها "موتو1" البريطاني، الطرز الأربعة التي تم طرحها في 2022 وتفوقت على المنافسين من حيث مدى السير الأطول الذي تتيحه بطارياتها الكهربائية، وذلك وفقاً للآتي:

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