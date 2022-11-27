6 ملاحظات تجعل صفقة شراء السيارة المستعملة فاشلة

ينصح خبراء السيارات، العملاء الباحثين عن شراء سيارة مستعملة، خصوصاً التي انتهى ضمانها منذ فترة طويلة، بضرورة توخي الحذر في فحص السيارة قبل إتمام الشراء، وملاحظة عدم ظهور أي من المسببات الستة التي تجعل من صفقة الشراء فاشلة وغير مجدية، وذلك لوجود أعطال، تتطلب مبالغ طائلة لإصلاحها. وقال الخبراء إن «الملاحظة الدقيقة لستة أشياء خلال عملية فحص السيارة، خصوصاً في ما يتعلق بالمحرك، أو ظهور أي تسرب للزيوت، وحتى صدور أصوات أثناء تجربة القيادة، تجنّب العملاء الوقوع في مفاجآت محتملة بعد إتمام عملية شراء السيارة، باكتشاف أعطال متعددة، تحتاج إلى صرف مزيد من الميزانيات لإصلاحها أو حتى استبدالها». «الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «درايف سايف» البريطاني، الملاحظات الست التي يجب على العملاء اتباعها قبل شراء السيارة المستعملة، وفقاً للآتي: