«نيسان» تكشف في دبي عن سيارتها «Z 2023»

أزاحت «نيسان» الستار، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، عن «نيسان Z» الجديدة كلياً (2023)، في حفل رسمي أقيم في دبي، بحضور سفير علامة نيسان والمسؤول الأول عن تطوير أحدث طرازات «نيسان Z»، هيروشي تامورا.

وتعكس السيارة الرياضية «نيسان Z» شغف العلامة التجارية، والتزامها بتعزيز متعة القيادة، حيث تواصل تسليط الضوء على تميّز الأداء الياباني منذ عام 1969. وتُعتبر «نيسان Z»، التي يمتدّ تاريخها لأكثر من 50 عاماً، النسخة الأقوى من الطراز حتى الآن، حيث تولّد 400 حصان، وتمتاز بتصميم ارتكز على آراء سائقي السباقات الأسطوريين، ليوفّر تجربة قيادة ممتعة. وقد زوّدت السيارة بناقل حركة يدويّ من ست سرعات، مع قابض EXEDY عالي الأداء، وعمود تشغيل مركّب من ألياف الكربون، أو بناقل حركة أوتوماتيكيّ جديد كلياً من تسع سرعات. وتم إطلاق السيارة في حفل استضافه رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، تييري صباغ، وتضمن أيضاً متحف «نيسان Z» المؤقّت الأول في العالم، حيث تم اصطحاب الحاضرين في رحلة عبر الزمن لاكتشاف مسيرة تطوّر السيارة الرياضية على مرّ العقود، مع تسليط الضوء على إرثها الياباني. وقال تييري صباغ في تصريحات صحافية: «تعدّ (نيسان Z) رمزاً للسيارة المحبوبة في الشرق الأوسط، وجزءاً لا يتجزأ من مجموعة طرازاتنا المميزة في المنطقة». من جهته، قال هيروشي تامورا، أحد أبرز الخبراء في مجال السيارات، الذي يتمتع بعقود من الخبرة في العمل، مع فريق تطوير طرازات «نيسان Z»، الذي قاد فريق عمل تطوير الجيل السابع من Z: تُعتبر «نيسان Z» عنصراً أساسياً من هويّتنا كشركة منذ أكثر من 50 عاماً. ويعدّ طراز الجيل السابع الجديد كلياً ثمرة الجهود اللافتة لفريق العمل الذي يفتخر بمشاركة ما توصّل إليه في تطوير هذه السيارة الرياضية الشهيرة مع الأجيال الحالية والمستقبلية من عشّاق القيادة، الذين يجدون في «نيسان Z» الجديدة كلياً مزيجاً متقناً يجمع بين الحداثة والتراث، فهي مستوحاة من الطرازات السابقة، وتعزّز الرابط الذي نشأ بين الإنسان والآلة، وميّز «نيسان Z» عن سواها على مدى أكثر من نصف قرن.

وزُوّدت «نيسان Z» بمحرّك V6 من ست أسطوانات بشاحن توربينيّ مزدوج سعة ثلاثة لترات، ويولّد 400 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، وعزم دوران بمعدّل 475 نيوتن متر بدءاً من 1600 وحتى 5600 دورة في الدقيقة.