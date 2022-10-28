5 أسباب تؤدي إلى توقف خطير ومفاجئ للسيارة أثناء القيادة

أكد خبراء في عالم السيارات أن التوقف المفاجئ الخطير للسيارة، أثناء القيادة على الطريق، يعود إلى خمسة أسباب رئيسة، ناجمة في مجملها عن أجزاء حيوية من آليات الحركة، سواء الأنظمة الكهربائية منها، أو تلك المتعلق بأجزاء المحرك.

وأوضح الخبراء أن المراقبة الدورية للسيارات، خصوصاً التي مر عليها فترة طويلة على خروجها من فترات الضمان، تجنب السائقين توقف مركباتهم كلياً على الطريق، جرّاء عطل مفاجئ ناجم غالباً عن أحد الأسباب الخمسة المتحورة بدورة الوقود، أو المشكلات الكهربائية التي تضمن استمرارية عمل منظومة الحركة في المحرك، مثل حساس عمود الكرنك، وكمبيوتر السيارة، وصولاً إلى مكونات المنظومة الكهربائية، خصوصاً تعرض «دينامو» السيارة لعطل مفاجئ.

«الإمارات اليوم» ترصد - بالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصّة في صيانة السيارات، أبرزها «كار سايف» البريطاني - الأسباب الخمسة التي تُعرّض السيارة لعطل مفاجئ يؤدي إلى توقفها على الطريق أثناء القيادة، وذلك وفقاً للتالي: