4 سيارات فارهة وسوبر رياضية الأكثر طلباً للإيجار في 2022

سلّطت مواقع إلكترونية مختصّة في عالم السيارات الضوء على أربعة طرز تم طرحها في عام 2022، ضمن فئتي: «الفارهة» و«السوبر رياضية»، جاءت ضمن قائمة الأكثر طلباً للإيجار من العملاء حول العالم، سواء الباحثين عن إضفاء تجربة جديدة لخبراتهم الحياتية باختبار هذه الفئة من السيارات بدلاً من شرائها، أو العملاء الذين يفضّلون عقود الإيجار، خصوصاً من رجال الأعمال، بدلاً من تملك السيارة، خصوصاً أن هذه الطرز جاءت متوافرة في معظم شركات التأجير الكبرى عالمياً، من ضمنها شركات في دبي، التي وفرت هذه المركبات ضمن قوائم سياراتها بمعدل إيجار يومي يراوح بين 3500 و6500 درهم.

وقالت مواقع مختصّة في عالم السيارات إن «رجال الأعمال وفئة السياح من حول العالم، كانوا الأكثر طلباً في 2022 على اختيار تأجير هذه الطرز الأربعة، التي جاءت مناصفة منتمية إلى فئتي: (الرياضية) المتعددة الاستخدامات و(الفارهة) التي تحمل شعاري (رولز-رويس) و(بنتلي)، والسوبر رياضية القادمة من مصانع (فيراري) و(لامبورغيني)، عبر الاستفادة من ميزات عقود الإيجار التي توفرها مكاتب شركات التأجير المالكة لهذه السيارات، بما يجنب العملاء من شرائها من جهة، وإهدار الوقت من قبل رجال الأعمال في الالتزام بجداول الصيانة الدورية، والأعطال التي قد تطرأ على السيارة».

«الإمارات اليوم» ترصد - بالاستناد إلى مواقع عالمية مختصّة في السيارات، أبرزها «كار كيرز» الأميركي - الطرز الأربعة التي شهدتها الأسواق في 2022، وجاءت الأكثر طلباً للإيجار في العام الجاري، ومتوافرة في معظم شركات التأجير حول العالم، من ضمنها شركات تأجير كبرى في دبي.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.