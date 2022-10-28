هيونداي «أيونيك 6» الكهربائية تتخطى مدى سير 600 كيلومتر

أعلنت شركة «هيونداي موتور» أن سيارتها الكهربائية «أيونيك 6»، ستوفر مدى سير يصل إلى 614 كيلومتراً بالشحن الكامل للبطارية، وفقاً لإجراءات اختبارات المركبات الخفيفة المصنفة عالمياً (WLTP)، الذي يعد المعيار الأكثر موثوقية عالمياً باختبارات مدى السير بالشحنة الواحدة.

وقالت «هيونداي موتور»، في بيان لها إن «عملاء (أيونيك 6) سيستفيدون من التزام مجموعة (هيونداي موتور) بتطوير تقنية بطاريات متطورة تتيح أداء قيادة خالٍ من الإجهاد، ومدى طويل يصل إلى 614 كيلومتراً، مع استهلاك الطاقة المصنف بمعيار (WLTP) البالغ 13.9 كيلوواط/100 كيلومتر».

وتستفيد «أيونيك 6» من بنيتها الهندسية المتطورة المبنية على المنصّة الكهربائية العالمية (E-GMP)، التي تتيح مقاومة منخفضة للرياح للبطانة الكهربائية، ومعادل سحب (مقاومة هواء) منخفض للغاية أثناء القيادة والبالغ (0.21) الأقل بتاريخ سيارات الشركة، وواحد من أدنى المعدلات في صناعة السيارات على العالم.

كما توفر المنصّة (E-GMP) أداءً كهربائياً مثالياً مقروناً بشحن فائق السرعة (800 فولت)، بحيث يمكن شحن مستويات البطارية من 10 إلى 80% في 18 دقيقة.

تأتي «أيونيك 6» بعناصر انسيابية متطورة ومبتكرة على صعيد الهيكل، مثل فتحات الهواء المتحركة، وستائر هواء العجلات، والجناح الخلفي المدمج ومخفضات فجوة العجلات التي تعمل على تقليص المساحة الفارغة بين المصد الأمامي والإطارات أثناء القيادة، بما يعزّز بشكل كبير أداء الديناميكيات الهوائية.

وانعكست الهندسة الانسيابية في التصميم بشكل إيجابي في تمتع السيارة بقاعدة عجلات طويلة، وبالتالي الحصول على مقصورة رحبة، تتيح لركاب المقصورة التمتع بعاملي الراحلة والرفاهية.