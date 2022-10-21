5 طرق فعّالة لقيادة مريحة تقدمها سيارة QX55

يضطر العديد من السائقين إلى قضاء ساعات طويلة خلال قيادة سياراتهم إلى العمل ومنه، خاصة في الفترات الصباحية، التي عادة ما تشهد ازدحاماً مرورياً، يتطلب من السائقين توخي الحذر، والمحافظة على هدوئهم، والانتباه جيداً للبيئة المحيطة بالسيارة أثناء سيرها ببطء.

واتجهت العديد من شركات السيارات للتركيز على البيئة الداخلية لمقصورة السيارة بالاعتماد على التكنولوجيا والتخطيط المسبق، لإتاحة أكبر قدر ممكن من الراحة للسائق، حفاظاً على هدوء أعصابه وسلامته، وبالوقت نفسه استمتاعه بالرحلة، ووصوله إلى الوجهة المقصودة بالحالة المعنوية نفسها التي غادر بها المنزل.

وقالت شركة إنفينيتي في بيان صحافي إن سيارتها QX55 قادرة على تهيئة الأجواء المثالية لسائقها وركابها، من خلال أخذها بعين الاعتبار مجموعة من وسائل الرفاهية التي تتيح للسائقين الذهاب إلى عملهم بأمان واستمتاع. وأبرز المميزات ما يلي:

■■ وظيفة تشغيل المحرك عن بعد التي يوفرها المفتاح الذكي، من مسافة تصل إلى 61 متراً، ما يضمن توفير درجة الحرارة المثالية في المقصورة قبل ركوب السيارة.

■■ توفر سيارة QX55 شاشة إنفينيتي المزدوجة ونظام المعلومات والترفيه InTouch™ الذي يتوافق مع نظامي Apple CarPlay® وAndroid Auto™.

■■ يمكن إجراء المكالمات أو حضور الاجتماعات التي لا تتطلب تركيزاً عالياً أثناء القيادة.

■■ يمكن الاستماع إلى المقاطع الموسيقية أو مقاطع البودكاست من خلال نظام Bose® الصوتي.

■■ يراقب نظام الكبح الأمامي في حالات الطوارئ حركة السيارات والمشاة على الطريق. ويقوم بتشغيل المكابح تلقائياً عند الحاجة.

■■ غالباً ما يواجه السائقون صعوبات لركن السيارة، ويقوم نظام الكبح الخلفي الآلي بتشغيل المكابح، إذا تم اكتشاف أجسام كبيرة ثابتة خلف السيارة.

■■ عند القيادة في الطرق الوعرة يوفر محرك VC-Turbo في سيارة إنفينيتي QX55 أعلى مستويات التحكم بالقيادة من حيث القوة أو الكفاءة خلال القيادة بسرعة أو لمسافة طويلة.