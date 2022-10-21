4 طرز سيارات «سوبر رياضية» إيطالية نادرة مزوّدة بمحرك أميركي

حفل تاريخ صناعة السيارات السوبر الرياضية الإيطالية، بلجوء العديد من الشركات إلى خيارات غير تقليدية، في صناعة طرز نادرة تم الاتكال فيها على نطاق القوة المستخلصة من المحركات الأميركية ذات الكتل الحجمية الكبيرة.

وسلطت وسائل إعلام مختصة في عالم السيارات، الضوء على أنه رغم العقلية الإيطالية التقليدية والمتصلبة في صناعة السيارات السوبر الرياضية، بحجم «فيراري» و«لامبورغيني»، والاعتماد حصراً على الخبرات الإيطالية في صناعة المحركات، إلا أن أسماء شركات أخرى في إيطاليا غردت خارج السرب، ولجأت في تزويد «إيقوناتها» في هذه الفئة من السيارات، والمصنفة ضمن قائمة «الأكثر ندرة عالمياً»، إلى خيار الاتكال على المحركات التي زودت بها العديد من سيارات العضلات الأميركية، ولعل من أبرزها إيطالياً طراز «بينينفارينا روندين كورفيت» الذي اقترن باسم «كورفيت» تيمناً بالمحرك.

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصة بعالم السيارات، ومن أبرزها «هوت كارز» الأميركي، أربعة طرز سوبر رياضية إيطالية نادرة زودت بمحركات أميركية، وذلك وفقاً للآتي:

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