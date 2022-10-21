6 نصائح تطيل عمر ناقل الحركة الأوتوماتيكي

أكد خبراء في عالم السيارات، أن اتباع ستة أساليب ونصائح بسيطة، تساعد على الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارة بصورة آمنة، وتطيل عمره الافتراضي، وتبقيه بعيداً عن الأعطال المكلفة، وذلك لما يمثله ناقل الحركة من الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية.

وقال الخبراء، إن: «الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من خلال اتباع ستة أساليب ونصائح بسيطة، يبقيه بعيداً عن التلف، ويحافظ على آلية عمله بكفاءة كبيرة».

وأوضح الخبراء، أن: «تلافي السائقين ارتكاب أخطاء شائعة، وتخليهم عن أنماط وعادات سلبية في القيادة، تمثل جزءاً أساسياً في الحفاظ على آليات عمل ناقل الحركة، وتجنبه التعرض للعديد من الأعطال والمشكلات، ولعل من أكثرها شيوعاً الاتكاء على عمود ناقل الحركة أثناء القيادة لفترات طويلة».

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصة في صيانة السيارات، أبرزها «كار كيرز» الأميركي، النصائح الست التي تطيل العمر الافتراضي لناقل الحركة الأوتوماتيكي، وتحافظ عليه بعيداً عن الأعطال، وفقاً للآتي: