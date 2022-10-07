«باجاني» تطلق طراز «Utopia».. الأقوى في تاريخها

أطلقت شركة «باجاني» طرازها الجديد «Utopia» المحدود الإصدار بـ99 نسخة فقط، ويعد الأقوى في تاريخ الشركة الإيطالية، والمزود بمحرك مكون من 12 أسطوانة، بسعة ستة لترات، مع شاحن تيربو مزدوج، يضمن إنتاج قوة 864 حصاناً، و1100 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى.

وأكدت «باجاني» أن محرك سيارتها يتصل إلى خيارين من نواقل الحركة (أوتوماتيكي – يدوي) المكونة من سبع سرعات، تجعل السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ، بينما تقف السرعة القصوى للسيارة عند أعتاب 350 كيلومتراً في الساعة.

وتتمتع «Utopia» بهيكلٍ مصنع من مزيج ألياف الكربون العالي الصلابة والخفيفة الوزن، وبملامح عدائية تتماشى مع هويتها السوبر رياضية، إضافة إلى أبواب مجنحة، ونظام عادم رباعي المخارج، مصنّع من التيتانيوم، ومحاط بإطار يشبه المحركات التوربينية النفاثة، كما حصلت الخطوط الخلفية للسيارة على ناشر هواء سلفي، يعمل بالتوازي مع جناحين صغيرين مرتفعين لمنح السيارة مزيداً من عناصر الإيروديناميكية.

كما حصلت الواجهة الخلفية على تصميم جديد للمصابيح ذي بنية مكدسة ومثبتة رأسياً، بما يوحي بأنها معلقة في منتصف الهواء، في تصميم مستوحى من المحركات النفاثة.

وزودت «باجاني» المقصورة الداخلية للسيارة بمزيج من المكونات التي تجمع بين التصميم الكلاسيكي وطابع الحداثة، مع وفرة باستخدام المواد الفاخرة والكسوة الجلدية بجانب التطعيمات المعدنية، إضافة إلى شاشة كبيرة تتوسط عدادات السرعة.