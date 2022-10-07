4 سيارات صينية الأكثر انتشاراً في السوق الخليجية 2022

واصلت الطرز الصينية حضورها القوي في أسواق المنطقة الخليجية خلال عام 2022، مدعومة بالتصاميم العصرية التي قدمتها شركات بحجم «شانجان» و«جيلي» و«هافال» و«بايك»، وغيرها من أسماء العلامات التجارية في الصين، بجانب أسعارها التنافسية، والعروض الترويجية التي يقدمها وكلاء هذه العلامات على صعيد خدمات ما بعد البيع (عقود الصيانة – مدة الضمان)، من ضمنها أربعة طراز من فئتي «الكروس أوفر» و«الرياضية المتعددة الاستخدامات»، نجحت في كسب ثقة العملاء، وباتت أكثر انتشاراً على الطرقات، مقارنة ببقية الطرز الصينية الأخرى، مدفوعة بسعرها التنافسي الذي يقل عن 100 ألف درهم.

وأوضحت تقارير قدمتها مواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أن حجم مبيعات السيارات الصينية في الأسواق الخليجية، ازداد في 2021 بنحو 14% مقارنة بسابقه، مع بيع 200 ألف سيارة، قبل أن تواصل العلامات التجارية الصينية صعودها القوي في النصف الأول من 2022، بتسجيل مبيع 150 ألف سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مدفوعة بتنامي طلب العملاء على اقتناء سيارات تتمتع بعناصر الرفاهية والتقنيات التكنولوجية المتطورة، جنباً إلى جنب مع محركاتها الاقتصادية الموفرة للوقود، المدعومة بسعر تنافسي، وعقود ضمان وصيانة ضمن خدمات ما بعد البيع، تتخطى الخمس سنوات، ولمسافات لأكثر من 100 كيلومتر.

«الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أربعة طرز صينية شهدتها أسواق المنطقة الخليجية في 2022، من فئتي «الكروس أوفر» و«الرياضية متعددة الاستخدامات»، وبسعر يقل عن 100 ألف درهم، نجحت في فرض حضورها القوي كأكثر السيارات الصينية انتشاراً على الطرقات، وذلك وفقاً للآتي:

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