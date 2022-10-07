6 عادات خاطئة للسائق تلحق الضرر بالسيارة

أكد خبراء في عالم السيارات أن اتباع السائقين، من دون قصد، ست عادات سيئة في أنماط قيادتهم، يتسبب مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بسياراتهم، وقد يطال البعض منها عوامل السلامة، وحتى مستخدمي الطريق.

وقال الخبراء إن «مشكلات عدة يمكن تلافيها في السيارة، في حال تنبه السائقين لحجم المساوئ والنتائج السلبية التي يمكن أن تتسبب فيها ست عادات في سلوكياتهم أثناء القيادة، والتي لا تقتصر نتائجها على إلحاق الضرر بالأجزاء الميكانيكية للسيارة فحسب، بل يمكن لها أن تطال رفع نسب احتمال التعرض لحوادث خطرة أثناء القيادة».

«الإمارات اليوم» ترصد، بالاستناد إلى مواقع مختصة في عالم السيارات، من أبرزها «درايف سيف» الأميركي، و«كار كيرز» الكندي، العادات الست التي يرتكبها السائقون دون قصد، وتلحق الأذى بسياراتهم ومستخدمي الطريق.