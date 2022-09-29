"لامبورغيني" تطلق سيارتها "أوروس اس" ..(صور)

جوني جبور-دبي

أعلنت "أوتوموبيلي لامبورغيني" عن طرازها الجديد "أوروس إس" الذي يعد امتداداً لسيارتها الحالية "أوروس" المنتمية للمركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV)، وإنما مع معايير جديدة من حيث القوة الإضافية المجتمعة مع عملانية عالية وحضور فاخر.

وتزدان السيارة الجديدة بذات معايير نظام توليد الحركة في الطراز الشقيق "أوروس برفورمانتي"، إذ توفر "أوروس إس" مستويات مثلى من الاستجابة والأداء عند الحاجة، إلى جانب متعة القيادة اليومية الفاخرة، بفضل ضبط وضعيات الهيكل الدقيقة التي تمتع بها طرز "أوروس".

وتأتي "أوروس إس" مع محرك مكون من ثمانية أسطوانات، معزز بشاحن توربيني توأمي، يولد قدرة 666 حصاناً، و850 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى، ما يوفر معدلاً محسناً بين الوزن والطاقة عند 3.3 كيلوغرام لكل حصان، كما تحسن أداء التسارع مع انطلاق "أوروس إس" من حالة الثبات (سرعة صفر كيلومتر) وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثانية، وصولاً إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة في غضون 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تقف عند 350 كيلومتراً في الساعة.

ويتيح هيكل "أوروس" مع نظام التعليق الهوائي المتكيّف الاستمتاع بالقيادة الرياضية الفائقة، توازياً مع السيطرة الناعمة على أسطح الطرقات المختلفة، مع توافر الاستجابة الفورية للعزم والتوازن المثالي للهيكل وفقاً للمتطلّبات المحدَّدة لخيارات القيادة على الدروب الوعرة.

وتأتي المقصورة الداخلية لـ "أوروس إس" مع خيارات لونية، وتجهيزات أعيدت مراجعتها بالكامل، وتتوفر الكسوة الجلدية بلون الأسود "Sophisticated"، مع خيارات جديدة للألوان المعاكِسة، وذلك بالتوازي مع لون "Blu Leandro "الأزرق المنقّى الجديد، ولون "Verde Aura" الأخضر مع الأسمر والكريمي والبنّي.

ومن شأن الخيارات الجديدة للألوان والكسوات أن تمنح فرصاً مثالية للبحاثين عن امتلاك "أوروس إس" تخصيص مركباتهم وفقاً لأسلوب حياتهم.