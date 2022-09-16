«وولينغ شينغشين» كروس أوفر هجينة بسعر 53 ألف درهم

كشفت شركة «سايك» الصينية، أخيراً، عن طرازها الجديد كلياً «وولينغ شينغشين»، الذي يُعد نموذجاً أول في مشروع مشترك مع «جنرال موتورز» الأميركية، في طراز ينتمي لفئة السيارات «كروس أوفر» الاقتصادية، ويعمل بوحدة طاقة هجينة (محرك وقود احتراقي + محرك كهربائي)، بسعر تنافسي يبلغ أقل من 14500 دولار (53.2 ألف درهم).

ويستند طراز «وولينغ شينغشين» إلى محرك وقود احتراقي رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي بقوة 134 حصاناً، يضمن للسيارة بجانب قوة محرك الوقود الاحتراقي، القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثوانٍ.

وتستهدف «سايك» و«جنرال موتورز» من «وولينغ شينغشين» فئة الشباب البحث عن امتلاك سيارة تتمتع بخطوط تصميم عصرية، جنباً إلى جنب مع الطابع الرياضي المميز، والمقرونة بمحركات اقتصادية، إذ أشارت «سايك» الصينية إلىأن وحدة الطاقة الهجينة في سيارتها الجديدة تسهم في جعل محرك الوقود الاحتراقي يكتفي بمعدل 4.6 لترات لكل 100 كيلومتر في البيئات الحضرية، و5.7 لترات لكل 100 كيلومتر خلال الدورة المركبة (القيادة داخل المدن والطرق السريعة).

وتمتاز السيارة الممتدة بطولها الإجمالي البالغ 4954 ملليمتراً، بخطوط رياضية، مع مقدمة عريضة نسبياً، وشبك أمامي واسع مطلي باللون الأسود يتصل بالمصابيح الأمامية المستطيلة الزوايا، كما زوّد المصد الأمامي بفتحات جانبية واسعة تتضمن مصابيح الضباب.

وتواصل اللمسات الرياضية حضورها في الخطوط الخلفية للسيارة، تبرز بوضوح مع حارث هواء أسفل المصد الخلفي، وشبكة العادم المزدوجة.