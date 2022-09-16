6 استخدامات لمقبس شاحن الولاعة في السيارة

تحرص أغلبية شركات صناعة السيارات، على مواصلة تزويد مركباتها، بمقبس شاحن الولاعة، وذلك لأغراض عدة لا تقتصر فقط على شريحة المدخنين، إذ يؤكد خبراء في عالم السيارات، أن المقبس يشكل أداة شحن كهربائية يمكن استخدامها في ست وظائف مختلفة بعيداً عن وظيفته الأساسية.

وقال خبراء إن: «شاحن الولاعة في السيارة يمثل إحدى وسائل الرفاهية، ويمكن الاستفادة منه كمقبس كهربائي متعدد الوسائل والاستخدامات، إذ يمثل هذا المقبس منفذاً كهربائياً لـ12 فولت، تتيح لقائد المركبة توظيفها في العديد من الموصلات والأدوات الخارجية».

«الإمارات اليوم» ترصد، الاستخدامات الستة التي يمكن لمقبس شاحن الولاعة توفيرها في السيارة، وفقاً للآتي:

1- يمثل مقبس الولاعة منفذاً أساسياً لشحن الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، شريطة وجود وصلة خاصة قادرة على ضبط الجهد الكهربائي.

2- يمكن للسائق إيصال مضخة هواء مصممة لتعمل بكهرباء السيارة بجهد «12 فولت»، والاستفادة منها في حال تعرض الإطارات لنقص في ضغط الهواء بداخلها.

3- يستخدم المقبس لتوصيل جهاز لتسخين الماء والمشروبات الساخنة والباردة، بما يتيح لقائد السيارة والعائلة قدراً أكبر من الخيارات خلال السفر لمسافات طويلة.

4- يمكن توصيل العديد من الأجهزة ومشغلات الملفات الصوتية، على أن يتم ربط هذه الأجهزة عبر تقنية «البلوتوث» بنظام الترفيه الخاص بالسيارة.

5- يمثل مقبس الولاعة خياراً مثالياً للمركبات التي تخلو من أنظمة تحديد الطرق والمواقع، إذ يمكن من خلال وصلة خاصة تزويد أجهزة الـ«GPS» للحصول على التيار الكهربائي.

6- يقدم المقبس خدمة كبيرة في القدرة على الاستفادة منه منفذاً كهربائياً لتوصيل مضخة رفع السيارة، ما يوفر الجهد على السائق عند وجود عطل، خصوصاً في الإطارات.