"فورد" تُصنّع 1966 سيارة من "هيريتيج ليمتد إديشن" احتفالا بطراز "برونكو" الأصلي

قال مارك جروبر، مدير التسويق لدى برونكو: "أسَرَت طرازات برونكو عشاق القيادة في أمريكا بمنتصف الستينيات من القرن الماضي بأسلوبها القوي وخفة حركتها على الطرقات الوعرة، وهي إرث لا يزال سائداً بقوة حتى اليوم. ونحتفي مع هذا الإصدار الجديد من هيريتيج ليمتد بجذور برونكو عبر لمسات مستلهمة من التصميم المميز لطراز الجيل الأول مع الاستمرار في توسيع علامة برونكو التجارية عبر تزويدها بالمزيد من الطرازات الخاصة التي يرغب بها عملاؤنا".

ويتميز طراز برونكو هيريتيج بطلائه ذو اللونين الجذابَين مع لمسات لون أكسفورد الأبيض المتميز والتي تغطي السقف المعدني الصلب. كما يشمل شبكة أكسفورد البيضاء الفريدة التي تضم حروف "فورد" الحمراء Race Red والعجلات التراثية مقاس 17 بوصة المطلية باللون الأسود اللامع وغطائها الكلاسيكي، بالإضافة إلى حوافها المطلية بلون أكسفورد الأبيض الذي يضفي المزيد من التألق القديم والشريط الذي يحيط بجانبي هيكلها الفريد.

ويوفر طراز هيريتيج ليمتد إديشن قدرة أكبر لمعدات وميزات سلسلة Badlands والتي تشمل محرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر بقوة تصل إلى 330 حصاناً و415 رطل قدم من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift ذو الـ10 سرعات. ويضم شارات معدنية بأحرف "Bronco" ومقاعد مكسوة بالجلد أو الفاينل مع درزات باللونين الأبيض والأحمر Race Redوشارات لوحة تحكم هيريتيج ليمتد الفريدة.