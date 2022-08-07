«تسلا» تواجه دعوى تتعلق بتقنيات القيادة الذاتية لمركباتها

رفعت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا دعوى أمام إحدى محاكم الولاية الإدارية، ضد شركة «تسلا» الأميركية، متهمة إياها بتوفير معلومات مضللة للمستهلكين في شأن تقنيات القيادة الذاتية لمركباتها، على ما أورد تقرير صحافي نُشر أول من أمس الجمعة.

مركبات ذاتية القيادة

وذكرت الإدارة في الدعوى المقدمة في 28 يوليو، أنّ الشركة أصدرت أو نشرت بيانات مضللة لا تستند إلى الوقائع، بحسب ما نقلت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

وأشارت الوثيقة القانونية التي استندت إليها الصحيفة في تقريرها إلى أنّ سيارات «تسلا» لم تعمل سابقاً و«لا تعمل حالياً كمركبات ذاتية القيادة».

عواقب الدعوى

وتقول إدارة المركبات الآلية إنّ «تسلا» تستخدم أسلوباً دعائياً يُظهر أنّ أنظمة أداء السيارات جيدة أكثر مما هي عليه في الواقع، إلا أن «الإدارة» لم ترد بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معها.

وقد يكون لفوز إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا بالدعوى ضد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية عواقب وخيمة، إذ إنه من المحتمل أن تُسحب من «تسلا» التراخيص التي تتيح لها تصنيع سياراتها أو بيعها في كاليفورنيا، على ما أوضحت «لوس أنجلوس تايمز».

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها تطال دقة المعلومات التي ينبغي على الشركة توفيرها للزبائن.

وفي يونيو الماضي، شدد رئيس «تسلا»، إيلون ماسك، على أهمية نظام القيادة الذاتية الكامل للشركة، معتبراً أن قيمتها «ستقرب من الصفر» من دون هذا النظام.

إلى ذلك، انخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 6.63% عند إغلاق «بورصة نيويورك» أول من أمس، ليصل سعر السهم الواحد إلى 864.51 دولاراً.

حوادث سير

وتعرضت مركبات من طراز «تسلا» مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير أصدرته في يونيو الماضي الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، التي تجري تحقيقاً في شأن أنظمة مساعدة السائق في منتجات شركة تصنيع السيارات الأميركية.

وتناول التقرير المركبات المجهزة ببرنامج مصنف من الدرجة الثانية، يتيح تسريع السيارة أو إبطاءها واستخدام المقود إذا لزم الأمر، لكنه يتطلب كذلك وجود سائق يقظ ومستعد لتولي قيادة المركبة بنفسه في أي وقت.

وتبين أن سيارات «تسلا» معنية بنحو 70% من مجموع البلاغات المُسجلة بين يوليو 2021 ومنتصف مايو 2022 عن حوادث طالت سيارات ذاتية القيادة، إذ بلغت تلك التي شكلت مركبة من «تسلا» أحد أطرافها 392 حادثاً، بحسب الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.