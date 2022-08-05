أصغر 4 سيارات في العالم تستخدم للسير على الطرقات

يبحث عشاق السيارات حول العالم، وفي غالب الأحيان، عن التميز في امتلاكها، سواء الأكبر أو الأقوى والأسرع، وغيرها من التصنيفات الأخرى التي تندرج تحت صناعة السيارات، إلا أن هناك فئة أخرى سعت على الدوام إلى مزيد من التميز بامتلاكها واحدة من ضمن أربع سيارات تم تصنيعها ومخصصة للإنتاج التجاري وتسير على الطرقات العامة.

وأكد خبراء في عالم السيارات، أن إنتاج السيارات الصغيرة الحجم الذي انتشر منذ خمسينات القرن الماضي، لم يقتصر على تلبية رغبات الباحثين عن امتلاك هذه الفئة من السيارات التي غالباً ما زودت بمحركات الوقود الاحتراقي فحسب، قبل أن تنتقل في الفترة الأخيرة وفي ظل التطور التكنولوجي وزيادة الحس البيئي، لتطال صناعة طرز منها بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، لعل أبرزها «تانغو تي 600»، التي يصل ثمنها إلى 420 ألف دولار (1.54 مليون درهم).

وقال خبراء: «تواجه شركات صناعة السيارات لإنتاج سيارات صغيرة الحجم تحدياً جاء على أثر تداعيات الحرب العالمية الثانية، منها ارتفاع أسعار الوقود في الحقبة التي تلت الحرب، ما دفع غالبية المصنعين حول العالم إلى إنتاج طرز جديدة تتمتع بمحركات اقتصادية للغاية وقادرة على تلبية الحاجة، خصوصاً للتنقل داخل المدن المزدحمة».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية، أبرزها «ذا إنسايدر» الأميركي، و«أوتو تشيك» الفرنسي، أصغر أربع سيارات تسير على الطرقات حول العالم، وفقاً للآتي:

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