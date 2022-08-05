6 نصائح تحافظ على السيارة وتُطيل عمرها الافتراضي

أكد خبراء في عالم السيارات، أن اتباع مُلاك السيارات ست نصائح مهمة، يسهم في الحفاظ على سياراتهم وإطالة عمرها الافتراضي. وقال خبراء، إن «لكل آلة عمراً افتراضياً متوقعاً، من ضمنها السيارات التي تعتبر من المقتنيات الثمينة التي يراوح عمرها الافتراضي بين 7 و10 سنوات، إلا أن اتباع السائقين ست نصائح مهمة، يساعد في الحفاظ على السيارة وإطالة أمد العمر الافتراضي لها».

وأوضح الخبراء أن «السيارات الجديدة تحظى بضمان التوكيل في فترات تمتد في أقصاها إلى سبع سنوات، إلا أن المهمة تقع لاحقاً على السائقين في اتباع سلوكيات ونصائح تؤهل سياراتهم للبقاء في حالة الخدمة الجيدة أطول فترة ممكنة، خصوصاً أن إهمال البعض وإفراطهم في اتباع عدد من السلوكيات الخاطئة غالباً ما يؤدي إلى ظهور أعطال في السيارة، وبالتالي الاضطرار لاحقاً إلى دفع تكاليف باهظة جراء الإصلاح، أو التوجه مجدداً لاقتناء سيارات جديدة».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، النصائح الستة التي يتم من خلالها الحفاظ على السيارة وإطالة عمرها الافتراضي، وفقاً للآتي:

1- الحفاظ على إجراء الصيانة الدورية بشكل منتظم، المقرونة بفحص وتغيير زيوت المحرك والفلاتر في مواعيدها المقررة، بجانب التأكد من سلامة المكابح.

2- المراقبة المستمرة لمستوى سائل التبريد، خصوصاً في فترات الصيف الحارة، لما تمثله هذه الخطوة من عامل رئيس في حفاظ المحرك على التبريد المطلوب.

3-إصلاح أي أعطال تطرأ على أجزاء السيارة عند بداية ظهورها وتغيير الأجزاء المتضررة أو المستهلكة؛ ما يسهم في الحد من تفاقم مشكلة العطل وتحمل تكاليف إضافية.

4- عدم تجاهل إضاءة أي من المؤشرات أو اللمبات التحذيرية في لوحة عدادات السيارة، إذ إن سطوع أي منها يدل على وجود أعطال خطيرة في أحد أجزاء السيارة الحيوية.

5- تغيير المكابح والإطارات مع انتهاء العمر الافتراضي لها يحافظ على سلامة السيارة ومستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تجنيب السائق الوقوع في أية حوادث خطرة.

6- الاهتمام بنظافة السيارة من الخارج والداخل وغسلها بانتظام يسهم في الحفاظ على سلامة الهيكل وأجزاء المقصورة، ويجنب ظهور أي علامات من الضرر أو التلف.