«برو رنر» نسخة معدلة تعزز قدرات «فورد برانكو» على التضاريس الوعرة

كشفت شركة «APG» الأميركية عن نسخة «برو رنر» المعدلة من طراز «فورد برانكو» ثنائي الأبواب، في نسخة حصلت خلالها «برانكو» على حزمة واسعة من التعديلات العميقة، خلصت إلى تحسين أدائها على التضاريس الوعرة والدروب القاسية.

وقالت «APG»، إن «النسخة المعدلة (برو رنر) قادرة على التعامل مع أعتى التضاريس دون تأثير على راحة وسهولة القيادة على الطرق المعبدة، وذلك من خلال حزمة تعديلات تركزت بشكل رئيس على نظام تعليق محسن يسهم في تعزيز ثبات المركبة جنباً إلى جنب مع رفع قدراتها للتعامل مع الدروب القاسية».

وأضافت: «تضمنت حزمة التعديلات المعززة لأداء السيارة إطارات كبيرة الحجم من قياس 40 بوصة، ما سمح بزيادة الخلوص الأرضي للسيارة (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض)، وبالتالي منحها قدرات أعلى في التعامل مع مختلف أنواع المسالك الرملية والصخرية».

وتضمنت حزمة التعديلات الأخرى مكونات خاصة بأجزاء الهيكل الخارجي مصنعة من ألياف الكربون، بغية خفض الوزن الإجمالي للسيارة، بجانب منحها مظهراً قوياً للغاية، يبرز بوضوح في واقيات العجلات، والمصدين الأمامي والخلفي اللذين زاد عرضهما بنحو 18 سنتيمتراً.

ولفتت «APG» إلى أن حزمة التعديلات لم تطل نطاق وحدات الطاقة المتضمنة خيارين من المحركات رباعية وسداسية الأسطوانات، التي تراوح سعاتها بين 2.3 و2.7 لتر، وتنتج نطاق قوة يمتد بين 270 و300 حصان، وعزم دوران أقصى يصل في النسخة الأعلى إلى 563 نيوتن/متر.

وأشارت شركة التعديلات الأميركية إلى فتح باب الطلب على «برو رنر» بدايةً من أغسطس المقبل، على أن يبدأ إنتاجها في خريف العام الجاري.