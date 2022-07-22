«بريور ديزاين» تقدم نسخة رياضية معدلة من «داستر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «بريور ديزاين» حزمة تعديلات تصميمية خاصة بطراز «داسيا داستر» المعروف شرق أوسطياً بـ«رينو داستر»، في حزمة منحت السيارة المنتمية لفئة «الكروس أوفر» مظهراً رياضياً مهيباً، عبر الاعتماد على مكونات ضخمة طالت الخطوط الخارجية للسيارة.

وقالت الشركة الألمانية إن «باقة التعديلات المكونة من مادة الألياف الزجاجية (Dura-Flex) تضمنت بنية عريضة للمصد الأمامي المعزّز بشفرة سفلية تتمتع بفتحات وسطية قادرة على تحقيق تدفق سلس للهواء المنساب أسفل السيارة، والمتزامنة في آلية عملها مع ناشر هواء خلفي ضخم وجناح كبير الحجم أعلى صندوق الأمتعة، في جملة متكاملة تحقق مزيداً من عوامل الإيروديناميكية الهوائية، التي تعود بدورها إلى منح السيارة المزيد من الثبات على الخطوط السريعة وعند دخول المنعطفات على حدٍ سواء».

وأوضحت «بريور ديزاين» أن «حزمة التعديلات تم بناؤها بدقة عالية، ما يجعل من عملية تثبيتها على هيكل السيارة بسيطاً للغاية، في حزمة تضمنت أيضاً عجلات تتمتع بتصميم رياضي من قياس 22 بوصة، ومصابيح ضباب ذات بنية رباعية تعمل بتقنية (إل إي دي) المضيئة».

وأشارت الشركة الألمانية إلى لائحة أسعار حزمة التعديلات الخاصة بالسيارة، البالغ إجماليه 3500 دولار (12.8 ألف درهم)، مع دفع مبلغ إضافي للراغبين في اقتناء الجناح الخلفي العريض البالغ قيمته 350 دولاراً (1285 درهماً). وحافظت «بريور ديزاين» على وحدة الطاقة الأصلية للسيارة، المكونة من محرك رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، بقوة 135 حصاناً، و195 نيوتن/متر من عزم الدوران.