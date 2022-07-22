6 نصائح لقيادة آمنة للسيارة خلال الرحلات و«الدرب الطويل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد خبراء في عالم السيارات أن اتباع ست نصائح، تساعد السائقين وعائلتهم على تحقيق قيادة آمنة، خلال فترة الإجازات الصيفية، وعند الرحلات الطويلة بالسيارة، سواء لزيارة أقارب وأصدقاء في مدن بعيدة، أو العائلات التي تبحث عن استثمار أيام الإجازة في خوض مغامرة جديدة، بهدف نيل قسط من الراحة بالتوجه إلى مناطقة سياحية أو نائية بعيداً عن صخب المدينة.

وقال الخبراء إن «اتباع السائقين وعائلاتهم للنصائح، تساعدهم في الاستمتاع برحلة طويلة بالسيارة، وتجنب الوقوع في حالات الازدحام والاختناقات المرورية، التي عادة ما تشهدها المدن المكتظة بالسكان، لاسيما أن كثيراً من العائلات الأخرى تتشارك الهدف ذاته في التوجه برحلة طويلة بالسيارة، لنيل قسط في الإجازة الصيفية، والاستمتاع بأجواء الإجازة بصحبة أفراد العائلة».

وأوضح الخبراء أن «التخطيط السليم قبل الانطلاق بالرحلة، والتأكد من سلامة المركبة وجاهزيتها لقطع مسافات طويلة، يعدان من أهم النصائح التي تساعد في تحقيق قيادة آمنة وتجنب أي مشكلات محتملة».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصّة في عالم السيارات، أبرزها «كار كيرز» البريطاني، النصائح الست التي تساعد السائقين وعائلاتهم عند اتباعها في تحقيق قيادة آمنة عند التوجه في رحلة طويلة بالسيارة، وذلك وفقاً للآتي:

1- التأكد من سلامة المركبة، وخلوها من المشكلات الميكانيكية، واصطحاب صندوق العدة للطوارئ، من الأمور المهمة التي يجب اتمامها قبل التوجه للرحلة.

2- حزم الحقائب بصورة مبكرة، يجنب حالة التشتت الذهني قبل القيادة، مع التأكد من وجود كمية كافية من مياه الشرب والطعام والإسعافات الطبية الأولية.

3- توزيع المهام بين أفراد العائلة بشكل مسبق، يساعد في تخفيف أعباء الضغط على السائق، ويسهم في تحقيق أهداف الرحلة والاستمتاع بأجوائها.

4- اصطحاب وسائل الترفيه الخاصة بالأطفال ليكونوا هادئين قدر الإمكان، خلال فترات القيادة الطويلة، كما يمنح السائق الحفاظ على تركيزه.

5- تخصيص وقت إضافي في جدول الرحلة للحالات الطارئة أو الاستراحة، بما يساعد السائق والعائلة في الحفاظ على هدوء الأعصاب خلال القيادة.

6- تعتبر القيادة لمسافات طويلة من الأمور المرهقة للسائق، وينصح بأخذ استراحات متكررة، وتبادل القيادة مع أحد المرافقين من أفراد العائلة إن أمكن.