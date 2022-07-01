أسطورة «بيجو 408» تتحول بجيلها الجديد إلى «الكــــروس أوفر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية عن الجيل الأحدث من أسطورتها «408» في طراز تخلت بها السيارة الأسطورة عن الفئة التي تنتمي إليها ضمن سيارات السيدان المتوسطة صاحبة الشعبية، والتحول فئة «الكروس أوفر» التي تجمع بين خطوط السيارات الهاتشباك والكوبيه مع خطوط السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة.

وقالت «بيجو» إن «الجيل الجديد من (408) يوفر خياراً ممتازاً في الداخل من حيث الرحابة التي تعد الأكبر في فئتها، بالإضافة إلى صندوق أمتعة تراوح سعته بين 536 و1611 لتراً بعد طي المقاعد الخلفية».

وتعتمد «بيجو 408» على القاعدة التقنية «Efficient Modular Platform EMP2» التي تتشارك بها مع كل من طرز بيجو الفاخرة خصوصاً «3008 و5008»، بجانب تشاركها مع طرز سيتروين «دي إس 6» و«دي إس 7».

وتتوافر الـ«كروس أوفر» الجديدة، مع باقة من تقنيات السلامة والأمان، يبرز منها النظام المساعد في القيادة الليلية، ومثبت السرعة المتكيف، والنظام المساعد في البقاء في المسار، ونظام الكبح التلقائي مع خاصية رصد المشاة في النهار والليل وحتى سرعة تصل إلى 140 كيلومتراً، بالإضافة إلى خاصية التعرف إلى اللافتات المرورية على الطريق وعرضها على شاشة في لوحة القيادة، كما حصلت السيارة على كاميرا برؤية محيطية.

وتستفيد «بيجو 408» من قائمة المحركات المعروفة والمستخدمة لدى الشركة الفرنسية، لتأتي «الكروس أوفر» بخيارات على صعيد وحدات الطاقة، بدايةً من النسخة القياسية ذات محرك بسعة 1.2 لتر بقوة 128 حصاناً، وصولاً لخيارين من وحدات الطاقة الهجينة ذات نظام «هجين بقابس PHEV» المكونة من محرك وقود احتراقي بسعة 1.6 لتر، يسانده محرك كهربائي، ينتجان نطاق قوة يراوح بين 180 و225 حصاناً.