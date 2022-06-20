«الفطيم» تعلن عن وصول «جيب جراند شيروكي 2022 L» إلى الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الفطيم» للمشروعات التجارية، الموزع الرسمي لسيارات جيب في الإمارات، عن وصول سيارة «جيب جراند شيروكي L» الجديدة كلياً إلى الإمارات، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

وقالت الشركة إن السيارة الجديدة تقدم ثلاثة أنظمة للدفع الرباعي متوافرة مع مجموعة من مزايا القدرة مثل نظام إدارة الجر Sele-Terrain المصمم بجدارة سواء للطرقات الوعرة أو شوارع المدن أو مختلف أنواع المسارات، ويأتي مع ثلاثة صفوف من المقاعد. وقال المدير العام في «الفطيم» للمشروعات التجارية، أوسكار ريفولي: «تعتبر جراند شيروكي L الجديد كلياً واحدة من أكثر سيارات الجيب إثارة التي أطلقتها الفطيم للمشروعات التجارية، كونها مصممة لإحداث تحول في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الإمارات، وتعد ابتكاراً جديداً في فئة السيارات العائلية. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتنويع عروضها وإثراء تطلعات وتجربة العملاء والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة، خصوصاً أن هذه السيارة ستجلب أبعاداً مختلفة للقيادة على الطرق الممهدة والوعرة، ونتطلع بشغف لرؤيتها على الطرقات».