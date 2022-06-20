«بنتلي» تطلق «Bentayga S» لعام 2022 في أسواق الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «بنتلي» عن إطلاق طراز العام 2022 من سيارتها الجديدة كلياً «Bentayga S» بلمسات تصميمية لافتة مع تفاصيل فريدة مقارنة بالنسخة القياسية «Bentayga».

وقالت «بنتلي» إن «السيارة الجديدة (Bentayga S) المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات الأداء المعزز، توفر تجربة قيادة أكثر تفاعلية، مع تزويدها بتقنية التحكم الفعال المانع للانقلاب، المتزامنة مع مفهوم الركوب الديناميكي من بنتلي (Bentley Dynamic Ride) المتوافر قياسياً، بجانب وضعية الهيكل الرياضي المعزز».

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن «زيادة نسبة 15% من مستوى التخميد (امتصاص الصدمات) تجعل من الهيكل أكثر صلابة، وتمنح منصة بتعديل أفضل لنظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) عند اختيار السائق لوضعية القيادة الرياضية (Sport)».

وتأتي «Bentayga S» بمظهر بصري معدَّل، عبر إضافة مميزة من التفاصيل السوداء، إلى جانب النغمة الصوتية الرياضية عبر نظام عادم حر التدفق وذي تصميم جديد.

وتنفرد «Bentayga S» بباقة من الخصائص الخارجية، تشمل عجلات بحجم 22 بوصة مع ثلاث لمسات نهائية، بالإضافة إلى شعارات «S» المثبتة على الحافة السفلية للأبواب الأمامية، وحصول السيارة قياسياً على باقة «Blackline Specification»، المتضمنة جناحاً خلفياً ضخماً وعتبات جانبية بالأسود اللامع، ومصدات باتت أكثر انخفاضاً، بجانب عدسات داكنة التعتيم في الأضواء الأمامية والخلفية، ومرايا الأبواب وأطراف شبكة العادم المنفصلة التي تأتي باللون الأسود.