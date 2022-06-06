نسخة محدودة الإصدار من «BMW M4 CSL» بـ 514 ألف درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «BMW» عن نسخة «CSL» الاحتفالية من طرازها «M4»، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الذراع الرياضية «M» التابعة للشركة الألمانية، في نسخة يقتصر إنتاجها على 1000 سيارة فقط، بسعر يبدأ للنسخة الواحدة من 140 ألف دولار (514.2 ألف درهم).

وتعد النسخة الاحتفالية «M4 CSL» الأقوى والأخف وزناً في عائلة «M4» الكوبيه الرياضية، على الرغم من اعتمادها على محرك الأسطوانات الستة بسعة ثلاثة لترات والمعزز بشاحن توربيني مزدوج، وذلك بعد أن أدخلت الشركة الألمانية تعديلات على نطاق المحرك، سمحت له بإنتاج قوة 543 حصاناً، و649 نيوتن/متر من عزم الدوران الأقصى، بزيادة بلغت 40 حصاناً مقارنة بالسيارة الأصلية «M4» التي ترافقت مع تقليل الوزن بواقع 109 كيلوغرامات.

ويضمن نطاق القوة الجديد منح «M4 CSL» تسارعاً مثالياً وقدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.7 ثوانٍ، أي أنها أسرع بنحو 0.2 ثانية من طراز «M4 Competition».

وشملت التعديلات الأخرى، حصول «M4 CSL» على محامل خاصة لعلبة التروس، وقضبان جديدة مقاومة للتمايل، ونظام تعليق محسن أسهم في خفض ارتفاع السيارة، بالإضافة إلى إعدادات خاصة لنظام التحكم بالثبات، ونظام مكابح بأقراص خزفية فحمية (كاربون سيراميك) مع ملاقط بستة مكابس في الإمام، فيما تأتي العجلات الأمامية بقياس 19 بوصة، والخلفية من قياس 20 بوصة.