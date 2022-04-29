6 نصائح للسائقين تساعد على هدوء الأطفال وعدم بكائهم أثناء القيادة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء في عالم السيارات، أن اتباع الآباء أو الأمهات ست نصائح مهمة يساعدهم على هدوء الأطفال، وتجنب بكائهم أثناء القيادة، خصوصاً أن صخب الأطفال أو البكاء غالباً ما يتسبب في تشتيت انتباه السائق.

وقال الخبراء إن «انشغال السائقين، سواء الآباء أو الأمهات، أو تعرضهم للتشتت جراء صخب أطفالهم وبكائهم، قد يتسبب في التعرض لحوادث خطرة، ما لم يتّبع الأهل بصورة عامة ست نصائح تساعدهم على بقاء أطفالهم هادئين طوال رحلة الطريق».

وأوضح الخبراء أن «حالة الضغط النفسي والتوتر التي يمكن أن تصيب السائق، جراء استمرار بكاء الأطفال فترة طويلة، يمكن أن تتحول تدريجياً إلى حالة من تشتيت الانتباه عن الطريق، وتعرّضه لحالة من القلق، لعدم معرفة سبب البكاء، أو أن مكروهاً ما أصاب الطفل خلال الرحلة».

«الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة، أبرزها «كار كيرز» الأميركي، النصائح الست التي تساعد السائقين من الأمهات أو الآباء على هدوء أطفالهم، وتجنب بكائهم أثناء القيادة: