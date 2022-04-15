5 علامات تحذيرية في لوحة القيادة.. لا يمكن للسائق تجاهلها

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد خبراء في عالم السيارات أن اعتماد شركات صناعة السيارات في العالم، منذ فترة طويلة على علامات تحذيرية في لوحة القيادة، يمثل الطريقة المُثلى في تنبيه السائق عن وجود عطل في سيارته، حيث ترتبط هذه العلامات الصغيرة بالأجزاء الحيوية والسوائل المهمة، من خلال كمبيوتر السيارة، قبل أن يشدد الخبراء ذاتهم على خمس من هذه العلامات والمؤشرات التحذيرية، التي لا يمكن للسائق تجاهل أي منها عند السطوع، والتوجه بسرعة ممكنة إلى أقرب مركز صيانة أو ورشة لإصلاح الخلل.

وقال الخبراء إن «العديد من العلامات يمثل رسالة تحذيرية للكشف عن الأعطال بصورة مبكرة وتجنب تفاقمها، بما يمنح السائق الوقت الكافي لإصلاحها، إلا أن سطوع خمسة من العلامات التحذيرية في لوحة القيادة، يجعل السائق مطالباً وبالسرعة القصوى بالتوجه إلى أقرب مركز صيانة، لإصلاح الخلل وتفادي الوقوع في أعطال ذات كلفة باهظة مالياً، أو تلك التي تؤثر في السلامة العامة للمركبة».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصّة، أبرزها «اترا دوت إن كارز» الأميركي، العلامات التحذيرية الخمس التي لا يمكن للسائق تجاهلها. يتوجب على السائق التوقف مباشرة وإطفاء المحرك عند سطوع العلامة التحذيرية لمؤشر حرارة سائل تبريد المحرك، كون درجة الحرارة قد تجاوزت حدودها القصوى.

سطوع العلامة الخاصة بمستوى زيت المحرك، مؤشر إلى احتمالية تعرض المحرك لأعطال ميكانيكية كبيرة، سواء تسرب للزيت أو ضعف أداء المضخة.

سطوع العلامة التحذيرية الخاصة بالمحرك بشكل متكرر وغير ثابت يدل على وجود مشكلة خطيرة محتملة قد تلحق الضرر بسيارتك، ويتوجب التوجه مباشرة إلى مركز الصيانة.

للإطلاع على ال5 علامات تحذيرية في لوحة القيادة.. بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.