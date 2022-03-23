قواعد ذهبية لتوفر استهلاك وقود السيارة

المصدر: ترجمة عوض خيري

ارتفعت أسعار الوقود إلى معدلات غير مسبوقة منذ بداية العام، ما جعل الكثيرون منا يتساءلون عن كيفية الاستفادة القصوى من وقود السيارة بعد تعبئته من محطات الوقود.

ويلعب استهلاك الوقود دورًا رئيسيًا في تكلفة تشغيل سيارتك، ولهذا السبب عليك الالتزام بثلاث قواعد ذهبية تقلل من استهلاك الوقود وتوفير لك نقودك بحسب "اكسبريس البريطانية" وفيما يلي القواعد التي يجب الالتزام بها :

ملء خزان الوقود

في حين أن البعض قد يستغرب من هذه النصيحة، إلا أن الخزان الممتلئ يمكن أن يجعل سيارتك أقل كفاءة في استهلاك الوقود أثناء القيادة. حيث يمثل الخزان الممتلئ بكامله وزن زائد إضافي يقلل من اداء السيارة، فكلما كانت سيارتك أثقل وزناً، كلما استهلكت وقوداً أكثر لقطع مسافة معينة. لن تشعر بفائدة تقليل الوزن الزائد على المدى القريب ولكن على المدى البعيد من خلال فرق التكلفة التي تدفعها لملء خزان سيارتك.

ويقول خبير تقليل التكلفة بمؤسسة وي ثريفت، نك دريوي: "في كل مرة تملأ فيها خزان الوقود، تأكد من تعبئة ما تحتاجه سيارتك فقط في ذلك الوقت." ويضيف "أفضل نصيحة لتحديد الكمية الصحيحة من الوقود التي تحتاجها هي الاحتفاظ بدفتر ملاحظات في صندوق القفازات أو الاحتفاظ بسجل على هاتفك." ويمضي قائلا "في كل زيارة إلى محطة الوقود، قم بتدوين كمية الوقود التي تضعها في سيارتك، وتأكد من تسجيل استهلاكك للوقود باللتر وليس بالنقود للحصول على أدق القراءات."

إطارات سيارتك

إذا كان هناك وقت لفحص ضغط إطارات سيارتك أو شاحنتك أو دراجتك، فهذا هو الوقت المناسب بالتأكيد. حيث تظهر الأبحاث أن السيارة تستهلك وقودًا إضافيًا بنسبة ثلاثة بالمائة اذا كان اطاراتها غير منتفخة بنسبة 10 بالمائة، وهو رقم يمكن أن يتراكم بسرعة مع استمرار تصاعد تكلفة الوقود. ويقول الخبير المتخصص في تخطيط المنتج بشركة فالكن لصناعة الإطارات: "إن الإطارات المنتفخة بشكل صحيح لا تطيل من عمر الإطار فحسب، بل تساعدك أيضًا في اقتصاد الوقود بشكل أفضل". ويضيف إن "زيادة مقاومة التدحرج في الإطارات الناعمة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون." ويمكن أن يؤدي فقدان ضغط الاطار بمقدار 0.5 بار إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة 2 إلى 5 بالمائة، ولهذا السبب من المهم جدا فحص الإطارات بانتظام - حتى ولو كانت السيارة مزودة بنظام مراقبة ضغط الإطارات. ويعد إجراء هذا الفحص البسيط أمرًا سهلاً مثل البحث عن قيم الضغط الصحيحة على عمود باب السائق وضبط الإطارات وفقًا لذلك.

غلق خزان الوقود

غلق غطاء خزان الوقود بإحكام سيمنع من هدر الوقود الثمين. يقول خبير المحركات، بن نيومان، "إن إغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام شديد يمكن أن يساعد سيارتك على اكتساب بعض الأميال الإضافية." ويشرح ذلك قائلاً "الوقود عبارة عن سائل، وعندما يصبح السائل ساخنًا جدًا، فإنه يتبخر في الهواء - إذا كان الغطاء محكمًا للغاية، فلن يجد الوقود منفذاً يهرب منه وهذا يضمن بقاء وقودك في السيارة بدلاً من تسربه عبر الغطاء وفي الهواء، لذلك عندما تتوجه بسيارتك في المرة التالية لمحطة الوقود تحقق جيدًا من أن الغطاء محكم قدر الإمكان "

ترجمة

عوض خيري

عن صحيفة