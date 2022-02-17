«سلامة المرور الامريكية»: خلل خطير وغير مفهوم في #تسلا

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن السيارات الكهربائية التي تصنعها شركة «تسلا» تكبح الفرامل تلقائيا دون سبب وجيه أو إنذار أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وأضافت الإدارة عن سيارات «موديل 3» و«موديل واي» المصنعة العام الماضي: «تزعم الشكاوى أنه أثناء استخدام الميزات بما في ذلك التحكم التكيفي في ثبات السرعة، تضغط السيارة بشكل غير متوقع على فراملها أثناء القيادة بسرعة على الطرق السريعة».

ويفيد مقدمو الشكاوى أن التباطؤ السريع يمكن أن يحدث دون سابق إنذار، وبشكل عشوائي، وفي كثير من الأحيان يحدث بشكل متكرر في دورة قيادة واحدة.

وقالت الإدارة إنها تلقت 354 شكوى خلال الأشهر التسعة الماضية حول الظاهرة التي وصفها المستهلكون بـ«الكبح الوهمي».

وذكرت أن «تسلا» حددت المشكلة على أنها مرتبطة بنظامها المتقدم لمساعدة السائق، والمعروف أيضا باسم الطيار الآلي، والذي يسمح لسياراتها بالفرملة والتوجيه تلقائيا داخل الممرات المحددة.

وأوضحت أن مكتبها للتحقيق في العيوب فتح تقييما أوليا «لتحديد نطاق وشدة المشكلة ولتقييم المشكلات المحتملة المتعلقة بالسلامة بشكل كامل».

,في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيارات «تسلا» كانت تكبح فراملها بشكل غير متوقع استجابة لمخاطر غير حقيقية - مثل حركة المرور القادمة على الطرق ذات المسارين - ما دفع أصحابها المذعورين إلى تقديم شكاوى.