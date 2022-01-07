«دودج درانجو».. سيارة محصنة بمواصفات السلامة والأمان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشتمل طرز سيارات «دودج درانجو آر تي» لموديلات عام 2021، على حزمة مكثفة من الخصائص الفنية للسلامة والأمان التي تأتي مدعمة بالسيارة وبشكل لافت، مقارنة بمثيلاتها من طرز سيارات من علامات مختلفة في الأسواق.

ومن أبرز الخصائص التي تتضمنها، نظام تثبيت السرعة التفاعلي، مع خاصية التوقف المتوافر، والذي يأتي كسمة قياسية في دودج دورانجو آر/تي، ويؤدي مهام تتعلق بالحفاظ على السرعة المحددة، إذا كان الطريق خالياً أمام السائق، وعند اكتشاف حركة مرور أبطأ سيعمل النظام تلقائياً على تعديل السرعة إلى مسافة محددة مسبقاً، باستخدام التحكم بدواسة الوقود أو الفرملة المحدودة، كما يقوم بإيقاف سيارتك تماماً إذا لزم الأمر.

ومن ضمن المواصفات الفنية للسلامة والأمان التي تعمل بأداء مرتفع في تلك الطرز من السيارات، هي خاصية «مراقبة النقطة العمياء»، ما يساعد على إبقاء السائق على دراية بوجود الأشياء الواقعة خارج نطاق رؤيته، وتنبيهه إلى العقبات المحتملة عند تغيير المسار بشكل مفاجئ، سيما أن تلك الأسباب تعد من ضمن عوامل رئيسة لحوادث السير، ومع سرعة وفعالية أداء ذلك النظام تتيح اتخاذ رد الفعل السريع للتعامل مع ما يسمى بالمنطقة العمياء أثناء القيادة.

وتشتمل السيارة على تقنية ذكية للفرملة السريعة، إذ يتمكن النظام المتوافر للمساعدة على الفرملة من تعزيز قوة الكبح عند معدل أو مقدار تطبيق الكبح في الحالات الطارئة، كما سيؤدي تحرير دواسة الوقود فجأة إلى تفعيل نظام الكبح الطارئ، الذي يجهز الفرامل للكبح في الحالة الطارئة. ومن أبرز مواصفات السلامة أيضاً توزيع قوة الفرملة إلكترونياً، فبغض النظر عن ظروف حمولة السيارة، يتولى نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونياً تنظيم ضغط الفرامل من الأمام إلى الخلف، لتعزيز مسافة التوقف، كما تتوافر خاصية دعم الفرملة أثناء حالات المطر، فعندما يتم تفعيل ماسحات الزجاج الأمامي، يتم تطبيق ضغط خفيف على الدوارات لإزالة المياه من لبادات المكابح.

وتحتوي السيارة على نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع نظام الفرملة النشطة، إذ يعمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي على إصدار تنبيه للسائق عند الاقتراب الشديد من السيارة في الأمام. وإذا لم يقم السائق بالاستجابة، فسيقوم النظام بمساعدة الفرملة النشطة على إيقاف السيارة.

وتأتي السيارة مدعمة بنظام المساعدة على الفرملة المتطور، وذلك بزيادة أداء قوة المكابح إذا تم تطبيق قوة غير كافية للمساعدة في منع الاصطدام، إضافة إلى نظام التحكم بالسحب على نطاق كل السرعات، وتخفيف الانقلابات الإلكتروني.