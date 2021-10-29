نصائح.. 6 روائح كريهة تدل على أعطال في السيارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء في عالم السيارات، أن على السائقين عدم تجاهل صدور روائح كريهة، خصوصاً في السيارات المستعملة، من أبرزها ست روائح هي الأكثر شيوعاً، تدل على وجود مشكلات يجب تداركها وإصلاحها بالسرعة القصوى.

وقال الخبراء، إن «على السائقين عدم إهمال مصدر الرائحة، والكشف عن أماكن الخلل أو الأعطال في سياراتهم، بما يجنب تفاقم هذه المشكلات، ودفع تكاليف مالية باهظة لإصلاحها».

«الإمارات اليوم» ترصد، وبالاستناد إلى مواقع عالمية مختصة في عالم السيارات، من ضمنها «كارز دوت كوم» البريطاني، ستاً من الروائح الكريهة التي تصدر عن السيارة، ومكان العطل الذي يدل على كل منها، وهي كالتالي:

1: تُعد رائحة الزيت المحترق الأخطر، ويجب إيقاف السيارة فوراً عند صدورها، لكونها تدل على احتراق زيت المحرك، وبالتالي احتمالية تلف المحرك.

2: انتشار رائحة البنزين داخل المقصورة، يدل غالباً على تسرّب صادر من خزان الوقود أو تلف في الوصلات الداخلية للمحرك.

3: يجب على السائق إيقاف السيارة تماماً عند ظهور رائحة السجاد المحترق، التي تدل على وجود أعطال خطيرة في نظام المكابح.

4: ظهور رائحة المطاط المحترق، يدل على تفكك أحد الخراطيم المتصلة بالمحرك مع تعرّضه للسخونة الشديدة الصادرة عن المحرك.

5: رائحة البيض الفاسد، تدل على مشكلة في المحول المحفز للعادم، المسؤول عن تحويل كبريتيد الهيدروجين إلى ثاني أوكسيد الكبريت أثناء احتراق الوقود.

6: انتشار رائحة العادم عند تشغيل السيارة، يدل على وجود مشكلة في نظام طرد العادم، أو تهالك وتلف أجزاء منه، ما يدفع إلى تسرب الرائحة.