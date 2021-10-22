4 أسباب رئيسة وراء ضعف استجابة دواسة الوقود أثناء القيادة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء في عالم السيارات وجود أربعة أسباب رئيسة وراء ضعف استجابة دواسة الوقود عند الضغط عليها أثناء القيادة، وتتنوع بين وصول القطع الميكانيكية المرتبطة بآليات حركة الدواسة إلى مراحل انتهاء عمرها الافتراضي، وصولاً إلى إهمال السائق إتمام عمليات الصيانة الدورية الخاصة بتلك الأجزاء.

وقال الخبراء إن «عدم استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعة عند الضغط عليها، من المشكلات الشائعة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق، خصوصاً في الطرز المستعملة والقديمة، والتي تعود في المجمل إلى تهالك القطع المرتبطة بآلية دواسة الوقود».

«الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لمواقع مختصة في عالم السيارات، من أبرزها «أوتو إكسبريس» البريطاني، الأسباب الأربعة وراء ضعف استجابة دواسة الوقود أثناء القيادة.

1- اقتراب العمر الافتراضي لـ«شمعات الاحتراق» أو تلفها، يمنعها من القيام بوظيفتها المتمثلة في إشعال خليط البنزين والهواء في غرف الاحتراق بالمحرك، ما يفقد المحرك قوته، ويتسبب في ظهور ضعف استجابة دواسة الوقود.

2- إهمال السائق تغيير الفلتر الخاص بالوقود يؤدي تدريجياً إلى انسداده وتلفه، ما يضعف حركة مرور الوقود من الخزان إلى غرف الاحتراق، وبالتالي عدم قدرة المحرك وغرف الاحتراق داخله على الحصول على المقدار المطلوب.

3- انسداد أو تلف مضخة الوقود يؤثر سلباً في عدم قدرتها على أداء وظيفتها بالشكل المطلوب، وعدم ضخ الوقود بانتظام من الخزان إلى المحرك، ما يؤدي إلى عدم وصول الكمية المناسبة لعملية الاحتراق وتوليد طاقة المحرك.

4- عدم تغيير فلتر الهواء في موعده يرفع من احتمالية انسداده، ما يجعل كمية الهواء المطلوبة لعملية الاحتراق، داخل غرف المحرك تنخفض بشكل كبير، وبالتالي ظهور ضعف في أداء المحرك وقوته.