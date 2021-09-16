محركات.. أبرز 4 سيارات في 2021 تقطع المسافة الأطول بعد «ضوء» الوقود

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشفت دراسات مختصة في عالم السيارات، عن المدى والمسافة التي يمكن للسيارة باختلاف أنواعها وفئاتها، قطعها عندما يضيء المؤشر الخاص باقتراب نفاد الوقود، وسلطت الضوء من جهة، على التطور التقني والتكنولوجي الذي طال قطاع محركات الوقود الاحتراقي، وحددت في الجهة الأخرى، الطرز الأفضل التي شهدتها الأسواق في 2021، التي يمكن أن تقطع المسافة الأطول بعد سطوع ضوء التنبيه الخاص بالوقود، في قائمة سيطرت عليها الطرز اليابانية، واعتلتها سيارة «ميني كوبر» البريطانية.

وقالت الدراسات إن «معظم السائقين حول العالم، يجهلون تحديد المسافة التي يمكن لسياراتهم قطعها عند سطوع ضوء تنبيه اقتراب نفاد الوقود، وأن سطوع التنبيه لا يجب أن يصيب السائق بالذعر، بقدر ما هو رسالة تحذيرية، بأن هناك بعض الليترات الإضافية في الخزان، تكفي قطع كيلومترات معينة للوصول إلى أقرب محطة للتزود بالوقود، في مسافات تراوح وسطياً، وبحسب الفئات، بين 40 و170 كيلومتراً».

«الإمارات اليوم» ترصد وبالاستناد إلى مواقع عالمية مختصة في عالم السيارات، ومن ضمنها «درايف أوتو» البريطاني، و«كارز كاير» الأميركي، قائمة بأفضل أربعة طرز شهدتها الأسواق في 2021 من غير الفئات الهجينة والكهربائية، قادرة على قطع المسافة الأطول من حيث الكيلومترات، عند سطوع ضوء تنبيه نفاد الوقود، وذلك كالتالي:

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