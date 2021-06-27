بالصور.. طرح نسختين محدودتين من "لاند كروزر 70" في السوق الإماراتي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت "الفطيم تويوتا"، الموزع الحصري لسيارات "تويوتا" في الإمارات، عن توفير نسختين جديدتين محدودتي الإصدار من طراز "لاند كروزر 70"، هما "لاند كروزر 76" و"لاند كروزر 79" من نسخة "أوفرلاند، في خطوة تعكس الالتزام في توفير طرز العلامة اليابانية الأكثر تميزاً لتلبية احتياجات عملائها في السوق الإماراتي.

وأكد "الفطيم تويوتا"، أن كلتا النسختين من موديل 2022، جرت تطويرهما وفق معايير طراز "لاند كروزر" المعروف بقدرته على التعامل مع أصعب ظروف القيادة، خاصة أن كلتا النسختين، زودتا بمحرك يعمل بوقود البنزين، مكون من ستة أسطوانات بسعة 4 لترت، يتصل إلى ناقل حركة يدوي من خمسة سرعات.

وأوضحت "الفطيم تويوتا"، أن: "النسختين اللتين تأتيان بمقصورة تتسع خمسة مقاعد، بجانب مصدات أمامية وخلفية من طراز "TJM XGS Series 4000 SX"، ونوابض لولبية أمامية نوع "TJM XGS"، ما يوفر تحكماً محسناً بالسيارة وإضفاء مزيداً من الراحة لركاب المقصورة أثناء القيادة، بفضل ارتفاع هيكل السيارة عن سطح الأرض، خصوصاً أن كلتا النسختين تم تزويدهما بإطارات "بي إف جود ريتش-كيه أو 2" عالية المتانة".

وأشارت "الفطيم تويوتا"، إلى توفر الإصدار "أوفرلاندر" قياسياً مع ضاغط هواء محمول يمتاز بالمتانة، ورافعة كهربائية تعمل بجهد "12 فولت"، ومصباح كشاف نوع "ستيدي" قياسي سبعة بوصات ويعمل بقنية "إل إي دي" المضاءة.