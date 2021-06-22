الفطيم تكشف مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 في السوق الاماراتي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم.

كشفت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، عن مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة المتوفرة حاليا لدى صالات عرض الفطيم تويوتا في مختلف أنحاء الإمارات، وبسعر يبدأ من 229,900 درهم إماراتي.

وقالت الشركة في بيان لها أن لاند كروزر 2022 تتوافر بتسعة ألوان للطلاء الخارجي، وتبرز منها ثلاثة ألوان جديدة هي، الأبيض اللؤلؤي مع ملمس لؤلؤي حقيقي، والأزرق الداكن العصري، والبرونزي؛ فيما تتوافر التفاصيل الداخلية للسيارة بألوان البيج والأسود والأحمر الداكن. كما تأتي لاند كروزر 2022 مجهزةً بعجلات معدنية قياس 18 أو 20 بوصة.

وتُعد لاند كروزر الجديدة من (السلسلة 300) خلفاً للسلسلة 200، التي ظهرت لأول مرة عام 2007.

وتتمتع لاند كروزر 300 بوزن أخف وقوة أكبر، إذ نجحت تويوتا بتخفيض 200 كيلوجرام من وزن السيارة، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقو.

وتتوفر لاند كروزر 2022 بمحركها الجديد سعة 3.5 لتر والمزوّد بشاحن توربيني مزدوج وست أسطوانات، ويعطي قوة 409 حصان وقوة عزم دوران تصل الى 650 نيوتن متر.

وتزيد قدرة الدفع في السيارة الجديدة بمقدار 50 حصاناً تقريباً وعزم الدوران بمقدار 120 نيوتن متر بالمقارنة مع المحرك السابق سعة 5.7 لتر وثمانية أسطوانات.