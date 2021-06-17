«نيسان» تطرح لأول مرة سيارة «آريا» الكهربائية خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن توجهها لإطلاق سيارة نيسان الكهربائية «آريا» خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي سيبدأ أعماله شهر أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات» ميشيل عياط، في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول غياب السيارات الكهربائية لنيسان عن السوق الإماراتية حتى الآن، فأجاب «إننا نشعر بالحماسة إزاء هذه التكنولوجيا، وتعد نيسان على الدوام من كبار المؤيدين الذين يسعون إلى نشر الوعي حول الابتكار في عالم السيارات. وفي الوقت ذاته، فإننا نعرب عن سعادتنا بهذا الابتكار الرائع الذي نجده في نيسان آريا».

وأضاف «تعرب نيسان عن تفاؤلها بشأن مستقبل السيارات الكهربائية في المنطقة، كما تظهر حماسة فائقة لاسيما وأن سيارة نيسان آريا الجديدة كلياً التي تعتبر الجيل المقبل من سيارات الكروس الأوفر كهربائياً، ستطرح لأول مرة في الشرق الأوسط خلال (إكسبو 2020 دبي) الذي ينطلق في وقت لاحق من هذا العام».

وتابع «إن هذا الطراز يجسد تصميمنا وابتكارنا التكنولوجي ورؤيتنا لإثراء حياة الناس، ونتطلع لعرض مستقبل التنقل للزوار المحليين والدوليين بصفتنا شريك السيارات الرسمي لهذا المعرض. وستواصل نيسان توفير التقنيات المبتكرة والمتقدمة لعملائها».

وكانت «نيسان» كشفت النقاب عن السيارة الرياضية «آريا» في يوليو 2020، وأعلنت أنه من المقرر طرحها في الأسواق منتصف عام 2021، لكن الشركة أعلنت لاحقاً، أن السيارة ستتوافر في اليابان «الشتاء المقبل» بصورة محدودة، على أن تتوافر بعد ذلك في بقية دول العالم، ليؤكد الصانع أن طرح السيارة سيكون من الإمارات.