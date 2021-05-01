هوندا بايلوت الجديدة بقوة 280 حصاناً وميزات تقنية حديثة

المصدر: فراس النعسان - دبي

تعتبر سيارة هوندا بايلوت أيقونة هذه الشركة اليابانية التي انفردت بتقديم تقنياتها المتخصصة بالسلامة والأمان ومساعدة السائق في هذه المركبة الـ SUV متعددة الاستخدامات.

السيارة تملك أداءً ميكانيكياً مميزاً إلى جانب التصميم الذي تم تحديثه بالكامل في الموديلات الجديدة، وأصبح المحرك سعة 3.5 ليترات السداسي مثالياً للحركة بقوة بفضل تناسق الهيكل مع سعة المحرك، ووجود الصمامات الستة التي لم تغير من أداء السيارة عبر أجيالها.

قوة

سيارة هوندا بايلوت لديها اليوم أفضلية بين منافساتها في السوق اليابانية، خاصة مع توفر قوة حركة بـ 280 حصاناً عند 6000 دورة بالدقيقة، وهو ما يجعلها تسير بثقة كبيرة على الطريق وخارجه في الصحراء أو على الطرقات الوعرة.

ويدعم قوة الحركة في بايلوت الجديدة، وجود عزم 355 نيوتن - متر عند 4700 دورة بالدقيقة، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكي.

من الخارج

تم إضافة لمسات جديدة على أحدث طرز بايلوت، أهمها مصابيح LED في المقدمة تعمل على الذكاء الاصطناعي في التشغيل والتنبيه للمناطق الضيقة عند الالتفاف، ومصابيح من نفس التقنية في الخلف.

السيارة تتميز بهيكل أنيق وجاذب بفضل التصميم الذي أخذ بعين الاعتبار التناسق بين كل مكونات الشكل نمع وضع لمسات خاصة على مقابض الأبواب الخارجية، والشبك الأمامي الذي يحتضن شعار هوندا بالوسط.

وإلى جانب الهيكل والتصميم الأنيق للسيارة، تم تزويد هوندا بايلوت الجديدة بعجلات سبيكية قياس 18 في موديلات LX 2WD المفضلة لدى عشاق سيارات الطرق المعبدة بعيداً عن مغامرات الصحراء والطرق الوعرة.

من الداخل

ما زالت هوندا تحافظ على قوة نظام التبريد وكفاءة التوزيع في سيارة بايلوت، وهو يعتمد على 3 فتحات تغطي السيارة ذات الصفوف الثلاثة بالكامل.

وتتوافر ضمن المزايا القياسية في بايلوت، شاشة مقاس 8 بوصات تعمل باللمس، وكاميرا خلفية متعددة الزوايا، وأنظمة "أبل" للربط بين الهاتف الشخصي وأجهزة الصوت.

ميزة مهمة تم إضافتها للموديلات الحديثة من بايلوت، وهي إلغاء الضوضاء ANC خاصة مع وجود 6 مكبرات للصوت مدمجة مع مضخم قوي.

الأمان

زودت هوندا بايلوت الجديدة بنظام المساعدة على صعود المنحدرات HSA، ونظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ ESS وهما ميزتان عصريتان يحتاجهما السائق لمزيد من الأمان عند القيادة.

وتأتي الشاشة الرئيسة في السيارة لتزود السائق بالمعلومات الكاملة للحفاظ على الأمان والسلامة، ومن ضمنها نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، والحصول على إشعارات التنبيه مباشرة لأخذ الحيطة واتخاذ اللازم بسرعة.